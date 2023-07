PM 21Shares Research: Bitcoin Cash – Was hinter dem stark performenden Kryptoasset steckt

Zürich/München, 7. Juli 2023 – Mehr als 170 Prozent Rendite erzielte Bitcoin Cash (BCH) im Laufe des vergangenen Monats und übertraf den breiten Kryptomarkt um Längen. Das seit 2017 existierende Kryptoasset verbucht nunmehr eine Marktkapitalisierung von knapp 5 Milliarden Dollar. Was hinter diesem Wachstum steckt und was die Idee hinter Bitcoin Cash ist, erläutert das Research Team des Krypto-ETP-Emittenten 21Shares in seiner neuen Rubrik „Kryptoasset des Monats“. Für diese Rubrik beleuchtet 21Shares regelmäßig Krypto-Assets mit deutlich überdurchschnittlichen Performances.

„Bitcoin Cash entstand im August 2017 als Ergebnis einer sogenannten ‚Hard Fork‘ des ersten Kryptoassets Bitcoin“, weiß Adrian Fritz, Senior Research Associate von 21Shares. Eine „Fork“ bezeichnet generell eine Entstehung einer neuen Blockchain auf Basis einer bestehenden Kette, wenn an dieser Änderungen technischer oder regelbasierter Natur vorgenommen werden, die – wie im Falle einer „Hard Fork“ – substanziell und unumkehrbar sein können. „Im Falle von Bitcoin Cash entschieden sich Krypto-Entwickler, technische Änderungen einzuführen, die die Transaktionsgeschwindigkeit, Skalierbarkeit und Kosten optimieren sollten, die vor allem zugunsten der praktischen Nutzbarkeit als Transaktionsmittel zugutekommen sollten“, so Fritz. Bitcoin Cash arbeitet mit einer im Vergleich zu Bitcoin deutlich erhöhten Blockgröße (8 und später 32 MB im Vergleich zu 1 MB bei Bitcoin). Dadurch können Transaktionen schneller verarbeitet werden, jedoch steigen auch die Anforderungen für Speicherkapazität. Darüber hinaus sollten auch die Transaktionsgebühren reduziert werden – und sind rund 10-mal niedriger als bei Bitcoin.[1]





Zu einer weitreichenden Adoption von Bitcoin Cash ist es bis jetzt noch nicht gekommen: Aktuell befinden sich Token im Wert von rund 1,4 Milliarden US-Dollar im Umlauf, im Vergleich zu rund 13,7 Milliarden Dollar beim „großen Bruder“ Bitcoin. [2]

Preisentwicklung ausgewählter Kryptoassets und traditioneller Anlageklassen vom 31. Mai bis 30. Juni 2023 – mit Bitcoin Cash an erster Stelle

Bitcoin Cash auch in den USA als verordnungskonform befunden

Die zuletzt starke Performance von Bitcoin Cash sei Fritz zufolge auf die Anerkennung des Kryptoassets durch führende Finanzdienstleister im Juni 2023 zurückzuführen. „Gemeint ist EDX Markets, ein neuer Marktplatz für digitale Vermögenswerte, der am 20. Juni ins Leben gerufen wurde und zuvor Kapital von führenden Finanzinstitutionen erhalten hatte – darunter Fidelity Investments, Charles Schwab und Citadel. Lediglich vier ausgewählte Kryptoassets können zum Start auf EDX gehandelt werden – neben den großen Assets Bitcoin und Ethereum sowie der Altcoin Litecoin gehörte auch Bitcoin Cash dazu“, erläutert der Krypto-Experte Adrian Fritz. Jamil Nazarali, der CEO von EDX, begründete die Auswahl dieser vier Assets mit der Konformität gegenüber den strengen Richtlinien der US-Börsenaufsichtsbehörde.



Da die SEC nahezu jedes Kryptoasset außer Bitcoin als nicht registriertes Wertpapier betrachte, sei Bitcoin Cash als Derivat von Bitcoin als verordnungskonforme Investition zu betrachten. Das darauffolgende, stark ansteigende Interesse an Bitcoin Cash könne als eine Mischung aus „Hoffnung und einem Hauch Gier“ befeuert worden sein – allen voran durch Käufer aus Südkorea. [3]

