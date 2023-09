Birkenstock will an die Wall Street

Die verhalten optimistische Stimmung zum Wochenstart und der Ansatz einer Erholung im Deutschen Aktienindex müssen nun der Unsicherheit vor den entscheidenden Terminen dieser Woche weichen. 50:50 steht es morgen bei der Europäischen Zentralbank in Sachen Zinserhöhung und vorher könnten noch die Inflationsdaten aus den USA heute Nachmittag die Börsen kräftig durchschütteln.

Wir stellen den Marktkommentar von Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege bei Robomarkets, vor.

Zwar sind in den vergangenen Monaten die Abweichungen in den Zahlen zwischen Erwartung und Realität immer kleiner geworden, aber diese Serie kann auch reißen. Erwartet wird ein Anstieg der Gesamtrate um einen halben Prozentpunkt. Aber die gestiegenen Energiepreise könnten auch die Teuerung in den USA wieder schneller anziehen lassen und den Abwärtstrend nachhaltig brechen. Wichtig ist, dass der DAX jetzt und nach den Daten nicht unter die Unterstützung von 15.550 Punkten fällt, denn dann könnte im berüchtigten Börsenmonat September tatsächlich das Licht an der Börse ausgehen.

Vielleicht tragen die Händler an der Wall Street ja bald die Kult-Sandale von Birkenstock. Die Aktien des deutschen Traditionsunternehmens zumindest werden demnächst nicht etwa in Frankfurt, sondern in New York gelistet. Zwischen zehn und 15 Prozent der Anteile sollen in den freien Handel kommen.

Mit der Entscheidung für die Wall Street schließt sich das 250 Jahre alte Unternehmen leider einer ganzen Reihe von großen deutschen Unternehmen an, die dem Finanzplatz Frankfurt den Rücken kehrten. So gab jüngst auch Linde, eines der größten deutschen Unternehmen, das Listing in Deutschland komplett auf. Für Birkenstock selbst mit dem Blick auf die Kapitalgewinnung vielleicht eine sinnvolle Entscheidung, aber es ist inmitten der Diskussionen um die sinkende Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft zweifelsohne ein Zeichen für den schleichenden Attraktivitätsverlust auch des heimischen Finanzplatzes.