Birkenstock IPO im Visier - So performen Top-Schuhmarken auf dem Börsenparkett

Ben Laidler – Global Markets Strategist bei eToro

· Analyse von eToro zeigt: Investments in Schuhmarken kann sich langfristig auszahlen

· Die zehn größten globalen Schuhmarken verzeichneten in den letzten zehn Jahren einen kollektiven Kursanstieg von 387 % gegenüber 155 % beim S&P 500

· Die Schuhmarken Deckers (685 %) und die einst unbeliebten Crocs (546 %) führen das Feld an

· Einige der jüngeren Schuh-Börsengänge sind ins Stocken geraten, darunter Dr. Martens und Allbirds

Oktober 2023 - Vor dem mit Spannung erwarteten Börsengang von Birkenstock nächste Woche sollten Privatanleger aufhorchen: Eine Analyse von eToro zeigt, dass die Investition in die weltweit führenden Schuhmarken lukrative Renditen versprechen kann.

Die Trading- und Investmentplattform untersuchte die Aktienkursentwicklung der zehn weltweit größten Schuhunternehmen (siehe Tabelle 1). Dabei stellte sie fest, dass die Aktienkurse in den vergangenen zehn Jahren insgesamt um 387 Prozent gestiegen sind (basierend auf einem gleichgewichteten Index). Das ist mehr als das Doppelte der 10-Jahres-Rendite des S&P 500 (155 Prozent).

Birkenstock wird voraussichtlich nächste Woche an die Börse gehen und strebt eine Bewertung von zehn Milliarden US-Dollar an, was das Unternehmen nach Marktkapitalisierung zur fünftgrößten Schuhmarke der Welt machen würde.

“Die Marke Birkenstock ist fast zu einem Synonym für Deutschland geworden, und die Aufregung über den Börsengang ist groß. Unserer Analyse zufolge könnte diese Aufregung gerechtfertigt sein. Die größten Schuhmarken der Welt belohnen Investoren in der Regel. Dennoch sprechen die Daten für langfristige Investitionen. Einige Marken erwirtschaften erst Jahre nach dem Börsengang enorme Renditen, während andere, die kürzlich an die Börse gegangen sind, Schwierigkeiten hatten”, sagt Ben Laidler, Global Markets Strategist bei eToro.



So fiel beispielsweise die Aktie von Allbirds seit ihrem Börsengang im Jahr 2021 um 96 Prozent. Der Schuhhersteller Dr. Martens, der ebenfalls 2021 an die Börse ging, fiel um 64 Prozent. Die 2021 an die Börse gebrachte Schweizer Schuhmarke On Holding dagegen schlug sich mit einem Plus von 27 Prozent seit ihrem Börsengang und einem Anstieg von 60 Prozent in diesem Jahr besser.

Langfristig zahlt sich ein Investment bei den großen Schuhmarken jedoch meistens aus, wie die Analyse zeigt. Der Aktienkurs des weltweit wertvollsten Schuhherstellers Nike stieg in den vergangenen zehn Jahren um 160 Prozent, mit einem bescheidenen Zuwachs von 12 Prozent in den letzten fünf Jahren. Auch die deutschen Sportschuhriesen Adidas und Puma verzeichneten in den vergangenen zehn Jahren mit einem Plus von 105 Prozent beziehungsweise 171 Prozent starke Kurssprünge.

Für Anleger, die über den möglichen Börsengang der deutschen Kultmarke Birkenstock nachdenken, könnte die Aktienkursentwicklung von Crocs interessant sein. Der Aktienkurs des Unternehmens stieg in nur fünf Jahren um 318 Prozent und in einem Jahrzehnt um 546 Prozent. Nur Deckers (685 Prozent) konnte diese Entwicklung noch übertreffen.

Bei den zehn größten Schuhmarken verzeichnete lediglich die VF Corporation in den vergangenen zehn Jahren einen Kursrückgang von 65 Prozent. Zu ihren Marken gehören Timberland und Vans.

"Die Geschichten von Birkenstock und Crocs ziehen natürliche Vergleiche mit sich. Beide Marken haben sich in den vergangenen Jahren von den Rändern der Mode zum Mainstream entwickelt. Birkenstock wird sich bei einem Börsengang sicherlich die gleiche Kursentwicklung wie bei Crocs erhoffen. Allerdings ist das Gesamtbild in dieser Branche nicht durchweg positiv und die Verbraucher sind oft unbeständig. Unsere Analyse zeigt, dass einige beliebte Marken wie Dr. Martens die Erwartungen nach dem Börsengang nicht erfüllt haben", schließt Laidler.

Tabelle 1: 10-jährige Kursentwicklung der zehn größten globalen Schuhmarken

Unternehmen

Jahr des Börsen-

gangs

Marktkapitalisierung (Mrd. US$)

Aktienkurs-

entwicklung seit Jahresbeginn

Kurs-

entwicklung über 5 Jahre

Kursentwicklung über 10 Jahren

Nike

1980

144.7

-19%

12%

160%

Adidas

1995

30.1

29%

-23%

105%

Deckers

1993

13.5

30%

344%

685%

Li Ning

2004

10.7

-51%

345%

495%

Puma

1986

9.3

6%

37%

171%

On holding

2021

8.3

52%

N/A

N/A

Skechers

1999

7.6

17%

79%

372%

VF Corporation

1951

6.4

–40%

-81%

-65%

Asics

1999

6.1

77%

209%

205%

Crocs

2006

5.4

-19%

318%

546%

eToro Shoe brand basket

N/A

N/A

3%

124%

387%

S&P 500

N/A

N/A

12%

47%

155%



Quelle: Refinitiv 02.10.2023

*Die frühere Wertentwicklung ist kein Hinweis auf künftige Ergebnisse.

*** Über diese Daten

Die Aktienkursdaten wurden von Refinitiv am 02. Oktober 2023 übernommen.

Die Auswahl der Aktien im "eToro Shoe brand basket" basierte auf den 10 größten börsennotierten Schuhunternehmen nach Marktkapitalisierung, die der folgenden Quelle entnommen wurden.

https://companiesmarketcap.com/footwear/largest-companies-by-market-cap/

Der Shoe brand basket ist unter den zehn Aktien gleichgewichtet.

