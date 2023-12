Biontech: ist die Aktie reif für ein Comeback?

Personalisierte mRNA-Krebsimpfstoffe noch vor 2030!

Biontech (BNTX) – ISIN – US09075V1026

Biontech-Aktie mit Bottom-Fishing-Setup!Rückblick

Um die Biontech-Aktie ist es nach den Corona-Jahren relativ ruhig geworden. Für Schlagzeilen sorgten allenfalls Klagen wegen vermeintlich verunreinigter Impfdosen, die aber bislang im Sande verliefen. Charttechnich zeichnet sich mit einem höheren Pivot-Tief eine Bodenbildung, die uns zusammen mit der Widerstandslinie bei 105 USD zu einem Bottom-Fishing-Setup führt.

Biontech-Aktie-Aktie: Chart vom 14.12.2023, Kürzel: BNTX; Kurs: 103.95 USD, Tageschart Quelle: TWS

Meinung

Auch bei Umsatz und Gewinn kann das Mainzer Biotech-Unternehmen bei Weitem nicht mehr an die goldenen Jahre anknüpfen. Die Corona-Fallzahlen sind zuletzt jedoch wieder etwas angezogen, so dass die erwarteten Absatzzahlen wieder in Reichweite sind. Neuen Schwung könnten personalisierter mRNA-Krebsimpfstoffe liefern, die Biontech „noch vor 2030“ auf den Markt bringen will. Der Wettbewerber Moderna ist mit seiner Kündigung, ab 2025 ein Vakzin gegen schwarzen Hautkrebs parat zu haben, schon einmal vorausgeprescht, worauf die Aktie kräftig nach oben geschossen ist.

Ideal wäre, wenn sich die Seitwärtsrange noch etwas verschlanken könnte, so dass die Risikospanne für unseren Long Trade noch etwas geringer ausfällt. Trotzdem wollen wir das Wertpapier im Auge behalten. Heftige Kursbewegungen nach oben und unten können bei dieser Biotech-Aktie aucch unabhängig von den nächsten Quartalszahlen am 5. Feburar erfolgen. Grundsätzlich ist der Trade eher kurzfristig konzipiert und sollte mit einem Trailing Stop eng abgesichert werden. Börsentäglich gibt es coole Setups im Traders-Live-Chat von ratgeberGELD.at.

Meine Meinung zu Biontech ist bullisch.

Autor: Thomas Canali besitzt aktuell keine Positionen in BNTX.

SETUP

Veröffentlichungsdatum: 15.12.2023

