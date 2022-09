Bio-Gate AG: Wachstumstrend trotz Verzögerungen intakt

Weitere Suchergebnisse zu "Bio-Gate":

Das erste Halbjahr von Bio-Gate war mit einem Umsatz von 2,6 Mio. Euro (-17 Prozent) relativ schwach, was auch zu einem hohen Verlust geführt hat. Das Unternehmen hat unter Engpässen bei Rohstoffen und Vorprodukten gelitten, was auch zu Verschiebungen bei der Einführung von neuen Produkten geführt hat. Zudem war die Nachfrage von Kunden, die selbst mit den schwierigen Rahmenbedingungen zu kämpfen hatten, teilweise unter Plan.

Die Aussichten für den Zeitraum von Juli bis Dezember sind aber deutlich besser, da sich Nachholeffekte in signifikantem Umfang sowie positive Impulse aus verschiedenen Wachstumsinitiativen abzeichnen. Das Management rechnet mit einem Umsatz von 4,1 bis 4,6 Mio. Euro und einem leicht positiven Ergebnis. Insgesamt kann der Rückstand zu den Planwerten damit aber nicht ganz aufgeholt werden, weshalb die Erlösprognose für das Gesamtjahr auf 6,7 bis 7,2 Mio. Euro (bislang: 7,6 bis 7,8 Mio. Euro) abgesenkt wurde, was mit einer neuen Zielspanne für das Ergebnis von -0,7 bis -0,9 Mio. Euro (bislang: ein ausgeglichenes Ergebnis) einhergeht.

Trotz dieses Dämpfers befindet sich Bio-Gate aus unserer Sicht auf einem guten Weg zu nachhaltig hohen Wachstumsraten und steigenden Margen. In den nächsten Jahren werden die zahlreichen Wachstumsinitiativen in verschiedenen Bereichen sukzessive ihre positive Wirkung entfalten. Vor allem die Beschichtung von Humanimplantaten, für die kürzlich ein zweiter großer Partner gewonnen werden konnte, bietet mittelfristig ein sehr hohes Potenzial.

Das spiegelt unser Bewertungsmodell wider, dass wir wegen der Verzögerungen im ersten Halbjahr zwar etwas vorsichtiger formuliert haben, das aber mit einem fairen Wert von 7,00 Euro je Aktie (bislang: 7,50 Euro je Aktie) trotzdem ein hohes Kurspotenzial bestätigt. Unser Urteil lautet daher weiterhin „Speculative Buy“.

