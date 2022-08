BioNTech: der nächste heftige Aufwärtsschub läuft!

Der Impfstoffhersteller (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) konnte mit Startschuß am 22.06.22 eine erste steile Aufwärtsbewegung ausbilden (violette Linie im Chart unten).



In der Folge kam es zu einer Konsolidierungsphase (fallender Trendkanal), welche in der vergangenen Handelswoche mit einer langen grünen Kerze wieder nach oben verlassen wurde. Dies war das Startsignal für den 2. Rallyschub! In den folgenden Börsensitzungen kam es zu Anschlußkäufen und auch am heutigen Montag eröffnet der Kurs mit einer kräftigen Lücke nach oben und steht aktuell bei 185,10 Euro. Damit könnte als nächstes Ziel bereits die runde 200 Euro Marke ins Blickfeld der Anleger / Trader rücken.

BioNTech Tageschart

