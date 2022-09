BioNTech: Tendenz weiter seitwärts/abwärts!

Das Biotech-Unternehmen (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) liefert weiterhin kein eindeutiges Chartbild.

Nachdem der Kurs am 03.08. aus dem Trendkanal nach oben ausbrechen und bis auf 186,70 Euro klettern konnte, kam das Wertpapier innerhalb kürzester Zeit wieder in die Formation zurück und bewegt sich seither in dieser leicht abfallend nach unten (siehe Chart). Spekulative Kurzfrist-Trader könnten jetzt wieder eine Position Richtung Oberkante Trendkanal eröffnen - wir bleiben jedoch an der Seitenlinie und warten klare Handelssignale nach oben ab (Break des Kanals / Break der 200-Tage Linie). Aktuell notiert BioNTech bei 133,65 Euro.

BioNTech Tageschart





Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.