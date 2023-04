BioNTech Long: Chance auf Zugewinn!

BioNTech: Unterstützung verteidigt!

von Harald Zwick - 05.04.2023, 08:30 Uhr

Der Impfstoff-Erfolg bei Covid eröffnet BioNTech die Möglichkeit, seine Krebs- und Impfstoffforschung voranzutreiben. Die Zukunft wird es zeigen, ob BioNTech ein "One-Hit-Wonder" war oder den Grundstein für eine etablierten Größe im Biotechsektor gelegt hat. Charttechnisch wurde die Unterstützung bei 120,16 US-Dollar ein weiteres Mal verteidigt.

Trotz der nun stark rückläufigen Covid-Umsätze dürften BioNTech seine Marktposition eher ausbauen. Durch die enormen Einnahmen aus dem Verkauf seines Covid-Impfstoffs hat BioNTech in den vergangenen zwei Jahren einen Umsatz von 36 Milliarden Euro erzielt, das ist etwa zweieinhalb Mal so viel wie alle anderen Unternehmen der Biotechnologiebranche in Deutschland zusammen. Insgesamt verfügt BioNTech derzeit über rund 21 Milliarden Euro an Finanzreserven. Im laufenden Jahr werden laut Unternehmensprognose die Umsätze der Mainzer aus dem Impfstoffgeschäft auf "nur noch" fünf Milliarden Euro stark zurückgehen. Das operative Geschäft wird weiterhin mehr als genug Cashflow erwirtschaften, um die wachsenden Forschungsaktivitäten im Bereich Impfstoffe und Krebsmedikamente zu finanzieren.

Zum Chart

Seit dem Börsengang Ende 2019 hat der Aktienkurs von BioNTech eine spektakuläre Aufwärtsentwicklung hinter sich gebracht. Den Aktionären wurde klar, welches Ausmaß an Erlösen die Pandemiebekämpfung für BioNTech generieren könnte. Das vorläufige All-Time-High wurde am 10. August 2021 bei 464,00 US-Dollar markiert. Mittlerweile geht der Kurs Hand in Hand mit den Umsätzen zurück. So verlor der Kurs in der Spitze bis Anfang März 2022 rund 74 Prozent auf die Unterstützung bei 120,16 US-Dollar. Der Bereich um die 120,16 US-Dollar stellt die untere Begrenzung einer Seitwärtskonsolidierung dar, in der sich der Kurs seit Anfang Februar 2022 bewegt. Von oben wird die Range am Niveau von 183,68 US-Dollar begrenzt. Der letzte Test der unteren Begrenzung fand Ende März 2023 statt. Gelingt BioNTech die Zulassung eines seiner in der Pipeline befindlichen Krebsmedikamente, könnte sich der Kurs von der Unterstützung bei 120,16 US-Dollar weiter absetzen. Einstweilen sollte die Preiserhöhung beim Corona-Impfstoff Geld in die Kassen spülen und die Zeit bis zum nächsten Kassenschlager überbrücken.

BioNTech SE (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 183,68 // 242,53 US-Dollar Unterstützungen: 120,16 // 93,80 US-Dollar

Fazit

Mit einem Open End Turbo Long (WKN VU4SMZ) könnten risikofreudige Anleger, die einen steigenden Kurs der Aktie von BioNTech in den nächsten Wochen erwarten, überproportional von einem Hebel von 3,01 profitieren. Das Ziel sei bei 163,68 US-Dollar angenommen (6,99 Euro beim Derivat). Der Abstand zur Knock-Out-Barriere beträgt 31 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an.

Dieser könnte beim Basiswert bei 93,80 US-Dollar platziert werden. Im Open End Turbo Long ergibt sich daraus ein Stoppkurs bei 0,62 Euro. Für diese spekulative Idee beträgt das Chance-Risiko-Verhältnis dann 1,2 zu 1.

Strategie für steigende Kurse WKN: VU4SMZ

Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 3,55 - 3,56 Euro

Emittent: Vontobel Basispreis: 87,52 US-Dollar

Basiswert: BioNTech SE KO-Schwelle: 87,52 US-Dollar

akt. Kurs Basiswert: 125,92 US-Dollar Laufzeit: Open End

Kursziel: 6,99 Euro Hebel: 3,01

Kurschance: + 96 Prozent Quelle: Vontobel

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur Deutschen Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.