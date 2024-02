BioNTech: Kann Kollaboration mit Autolus bärisches Momentum abfedern?

AKTIE IM FOKUS: BioNTech

WKN: A2PSR2 / ISIN: US09075V1026 / Kürzel: BNTX.US

Aktuelle Analyse und Einschätzung sowohl für kurzfristig aktive Trader/Daytrader als auch Einschätzungen und Prognosen für längerfristige Investoren

ABSTRACT: Das Wertpapier, das zu Corona Zeiten gehypt wurde, hat vom Hoch 2021 fast 75 % verloren. Lässt sich aktuell irgendwo ein Boden ausmachen?

Fundamentaldaten:

aktueller Preis 93,75 US-Dollar

Marktkapitalisierung 22,00 Mrd. US-Dollar

Umsatz 2023 18,19 Mrd. US-Dollar

Eigenkapitalquote 86,15 %

KGV 2024* 12,23 %

4 Wochen Performance - 18,20 %

Bewertung leicht überbewertet

Div. Rendite 2024* 0,00 %

* Prognose

Der Konzern hat in der letzten Woche bekanntgeben, dass es mit Autolus eine strategische Kollaboration eingegangen ist. Hintergrund der Zusammenarbeit ist, dass es mit Autolus ermöglicht werden soll, in kosteneffizienter Weise klinische Studien für mehrere Krebsindikationen durchzuführen. Zudem ermöglicht die Kollaboration Zugang zu den präzisen Zell-Targeting-Tools, die die Entwicklung von Zelltherapien und Antikörper Wirkstoff Kandidaten weiter unterstützen soll. Das Management sieht die Möglichkeit, Programme zu beschleunigen und die Einsatzbereiche für Zelltherapien zu erweitern. Die behördliche Genehmigung der Zusammenarbeit steht noch aus.

Im Rahmen der Kollaboration hat BioNTech zugesichert, Autolus Anteile im Rahmen einer Privatplatzierung von 200 Mio. US-Dollar in Form von ADS (American Depositary Shares) zu übernehmen. BioNTech wird ein Mitglied in die Geschäftsführung berufen dürfen.

In den ersten neun Monaten 2023 hat das Unternehmen einen Umsatz von 2,3 Mrd. EUR realisiert. Der Nettogewinn betrug 472 Mio. EUR. Für das Gesamtjahr 2023 erwartet BioNTech einen Umsatz von 4,0 Mrd. EUR. Diese Werte liegen deutlich unter denen des Vorjahres. Damals war die Corona Pandemie noch treibender Faktor für Umsatz und Gewinn.

BioNTech (Biopharmaceutical New Technologies) fokussiert sich seit Jahren auf die Entwicklung von Therapien für Krebs und andere schwere Erkrankungen.

Die Aktie hat in den letzten 14 Handelsmonaten kontinuierlich an Wert und Substanz verloren. Im Dezember 2022 konnte noch einmal eine Aufwärtsbewegung an die 188,20 US-Dollar abgebildet werden, von hier aus ging es kontinuierlich abwärts.

Im Tageschart ist erkennbar, dass der Anteilsschein vor gut einem Jahr unter die 200-Tage-Linie (aktuell bei 105,25 US-Dollar) gelaufen ist. Zwar versuchte das Wertpapier mehrmals wieder zurück über diese Durchschnittslinie zu kommen, was aber nicht gelungen ist. Es ging im weiteren Handelsverlauf an der 20-Tage-Linie (aktuell bei 95,97 US-Dollar) bzw. der 50-Tage-Linie (aktuell bei 100,70 US-Dollar) weiter abwärts. Zu Jahresbeginn konnte die Aktie erneut an und knapp über die 200-Tage-Linie laufen, hat diese Linie im weiteren Handelsverlauf aber wieder abgegeben. Im Zuge des Rücksetzers ging es sowohl unter die 20-Tage-Linie als auch unter die 50-Tage-Linie. Aktuell hat sich das Wertpapier unter allen drei Durchschnittslinien festgesetzt.

Das Tageschart ist damit bärisch zu interpretieren. Solange es die Aktie nicht schafft, zumindest über die 20-Tage-Linie zurückzulaufen und sich darüber zu etablieren, solange ist der Fokus auf der Unterseite zu suchen. Sollten sich weitere Abgaben einstellen, so könnten diese zunächst an die 87,51 US-Dollar gehen. Darunter könnten die 80,31 US-Dollar ein denkbares Anlaufziel sein.

Sollte sich die Aktie über die 20-Tage-Linie erholen können, so gilt es nachfolgend auch über die 50-Tage-Linie als auch über die 200-Tage-Linie zu laufen. Im Tageschart ist erkennbar, dass speziell die 200-Tage-Linie ein echtes Brett sein könnte. Wird diese Linie also angelaufen, so bleibt abzuwarten, ob sich die Aktie auch über der 200-Tage-Linie festsetzen kann.

Einschätzung Tageschart, Prognose: bärisch

Übergeordneter Ausblick Tageschart - Langfristig orientiert Anleger (nächste 12-18 Monate):

Das Wertpapier ist im Tageschart aktuell als bärisch zu interpretieren. Es könnten sich Erholungen einstellen, die übergeordnet bis an die 200-Tage-Linie gehen könnten. Solange die Aktie aber per Tagesschluss unter der 20-Tage-Linie notiert, solange ist mit weiterer Schwäche zu rechnen.

Wir rechnen auf Basis unserer Analyse mit einer seitwärts / aufwärts gerichteten Entwicklung. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups: 55 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 45 %

Betrachtung im 4h Chart:

Im 4h Chart ist erkennbar, dass sich das Wertpapier ab Oktober eine sehr moderate Aufwärtsbewegung abgebildet hat, die aber Anfang des Jahres wieder abverkauft wurde. Es ging im Zuge der Abgaben wieder unter alle drei Durchschnittslinien. In den letzten Handelswochen ist das Wertpapier nur seitwärts gelaufen, es hat keine größeren Erholungsbewegungen gegeben.

Damit ist auch das 4h Chart bärisch zu interpretieren. Solange die Aktie unter der SMA20 (aktuell bei 93,61 US-Dollar) notiert, solange sind weitere Abgaben denkbar und möglich, die die Anlaufziele erreichen könnten, die in der Tagesbetrachtung Erwähnung gefunden haben.

Im 4h Chart ist erkennbar, dass der Anteilsschein in diesem Jahr noch nicht wesentlich über die SMA20 laufen konnte. Somit würde sich das Chartbild etwas entspannen, wenn es die Aktie es schafft, sich nicht nur über die SMA20, sondern auch über die SMA50 (aktuell bei 95,13 US-Dollar) zu schieben und nachfolgend vor allem auch festzusetzen. Sollte diese Bewegung gelingen, so wäre es weiterhin von Vorteil, wenn es mit Dynamik aufwärts geht, um einen Fehlausbruch zu verhindern. Diese Dynamik könnte die Aktie weiter an die SMA200 (aktuell bei 99,98 US-Dollar) tragen. Das wäre aktuell, auf Basis der Kursmuster, das maximale Erholungsziel, was wir kurzfristig sehen.

Einschätzung 4h-Chart, Prognose: bärisch

Übergeordneter Ausblick 4h-Chart - Kurzfristig orientiert Anleger (nächste drei Monate):

Die Aktie muss sich über der SMA50 festsetzen, will sie weitere Erholungspotential realisieren. Aufhellen würde sich das Chartbild, wenn sich das Wertpapier über der SMA50 etabliert. Der Fokus auf der Unterseite bleibt solange erhalten, wie der Anteilsschein unter der SMA20 notiert.

Wir rechnen auf Basis unserer Analyse mit einer abwärts gerichteten Entwicklung. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups: 40 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 60 %

Widerstände

93,29

93,54

93,56

93,66

95,09

96,04

99,56

99,99

100,73

105,27

114,47

Unterstützungen

88,56

87,51

80,31

56,91

27,91

