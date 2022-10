BioNTech: Dreht der Kurs jetzt wieder nach oben?

Das Biotech-Unternehmen (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) verzeichnet weiter fallende Kurse!

Nachdem es der Aktie nicht gelang, in der letzten Handelswoche nach oben auszubrechen, zeigten die Trendpfeile in dieser Börsenwoche folglich wieder eindeutig nach unten. Dabei erreicht die Notierung am heutigen Handelstag erneut die Unterkante des mittelfristigen Abwärtstrendkanals (siehe Chart unten). Diese fungiert als Unterstützungslinie, weshalb jetzt genau darauf zu achten ist, ob nun erneut eine Gegenbewegung zur Trendoberkante gestartet werden kann. Aktuell notiert BioNTech bei 121,15 Euro.



BioNTech Tageschart

Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.