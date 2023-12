BioNTech: Aktienkurs festigt sich am Support bei 105,89 US-Dollar!

Die aktuelle Corona-Welle sollte BioNTech zugutekommen. Daneben füllt sich die Wirkstoff-Pipeline des mRNA-Spezialisten. Vor diesem Hintergrund hat die Aktie wieder Tritt gefasst. Der Kurs zeigt Stärke und entwickelt sich vom partiellen Tief in Richtung Widerstand bei 120,16 US-Dollar.

BioNTech konnte jüngst einen Patentstreit mit Curevac für sich entscheiden. Der Aktienkurs von Curevac gab darauf mehr als 42 Prozent nach. Bei BioNTech dagegen zog der Kurs um mehr als 4,3 Prozent auf über 97 Euro an. Auch die aktuelle Corona-Welle könnte den Kurs von BioNTech stützen. Weiters hat BioNTech 39 Wirkstoffe in der Pipeline, wovon mehrere gleichbedeutend mit einem medizinischen Durchbruch sein könnten. Dabei setzt die Forschung auf einem modularen Multi-Plattform-Ansatz auf, der wegweisende Technologien in verschiedenen Wirkstoffklassen zu Behandlungsmöglichkeiten in der Onkologie sowie für Infektionskrankheiten bietet. Ein Beispiel stellt die programmierbare Zelltherapie dar, mit deren Hilfe eine individualisierte Krebstherapie ermöglicht wird.

Zum Chart

Der Aktienkurs von BioNTech hat aktuell mehr als einen Boden ausgebildet. Bei dieser Gelegenheit wurde der Overnight-Gap vom 16. Oktober 2023 geschlossen. Neben den Einnahmen resultierend aus der Covid-Impfung spielen weitere Therapien eine immer größere Rolle. Dadurch konnte sich der Kurs vom partiellen Tief am 23. Oktober 2023 bei 88 US-Dollar bis dato um knapp 21 Prozent nach oben arbeiten. Aktuell hat das Papier eine Zone rund um 105,89 US-Dollar erreicht, die in der Phase sinkender Kurse von Mitte Mai bis Mitte August 2023 eine beträchtliche Unterstützung geboten hat. Kann BioNTech diese Zone überwinden, gerät die Widerstandszone bei 120,16 US-Dollar im Visier der Bullen. Die Zone um 120,16 US-Dollar bildete ab Anfang März 2022 bis Mitte April 2023 die untere Grenze der Seitwärtsrange. Entwickeln sich die Corona-Inzidenzen über diesen Winter stärker als von den Marktteilnehmern erwartet, könnten die Impfstoffverkäufe anziehen und den Aktienkurs weiter unterstützen. Das vorläufige All-Time-High wurde am 10. August 2021 bei 464,00 US-Dollar markiert. Danach verlor der Kurs in der Spitze bis Anfang März 2022 rund 74 Prozent auf die Unterstützung bei 120,16 US-Dollar. Auf längere Frist betrachtet beinhaltet die mRNA-Technologie die Chance auf die Entwicklung von weiteren Blockbuster-Wirkstoffen.

BioNTech SE (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:





Wichtige Chartmarken Widerstände:

120,16 // 149,24 US-Dollar

Unterstützungen:

105,89 // 95,50 US-Dollar



Fazit

Risikobereite Anleger, die von einer steigenden BioNTech-Aktie bis auf 120,16 US-Dollar ausgehen, könnten mit einem Call-Optionsschein (WKN MB3FDF) überproportional von einem Omega von 3,73 profitieren. Bei angenommener konstant hoher impliziter Volatilität von 45 % und dem Ziel bei 120,16 US-Dollar (0,92 Euro beim Optionsschein) ist bis zum 30.01.2024 eine Rendite von rund 56 % zu erzielen. Fällt der Kurs des Underlyings in dieser Periode auf 97,95 US-Dollar, resultiert daraus ein Verlust von rund 39 % beim Optionsschein. Das Chance-Risiko-Verhältnis beträgt somit 1,44 zu 1, wenn bei 97,95 US-Dollar (0,36 Euro beim Schein) eine Stop-Loss Order vorgesehen wird.

Strategie für steigende Kurse



WKN:

MB3FDF

Typ:

Call-Optionsschein

akt. Kurs:

0,61 – 0,64 Euro

Emittent:

Morgan Stanley

Basispreis:

160,00 US-Dollar

Basiswert:

BioNTech SE

akt. Kurs Basiswert:

105,60 US-Dollar

Laufzeit:

17.01.2025

Kursziel:

0,92 Euro

Omega:

3,73

Kurschance:

+ 56 Prozent

Quelle: Morgan Stanley



Interessenkonflikt

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.