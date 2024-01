BioNTech-Aktie: Das wird bitter

BioNTech ist nach dem zwischenzeitlichen Höhenflug nun wieder auf dem Weg nach unten. Die Mainzer haben am Montag immerhin einen Abschlag in Höhe von -1 % hinnehmen müssen, der sich nahtlos in die jüngste Reihe einfügt. Denn die Notierungen sind ausgehend von deutlich mehr als 100 Euro in kürzerer Zeit um gut 10 % nach unten gestürzt. Das sind Kursverluste von gut 10 %, die sich wiederum nicht mit einer neuen Nachricht begründen lassen.

BioNTech: Das Zeichen ist klar

Das Zeichen der Märkte ist recht unmissverständlich. Die misstrauen den neuen Plänen des Vorstandes. Der möchte nun die mRNA-Technologie für Krebs-„Impfungen“ nutzen. Dies scheint aber zumindest im laufenden Jahr noch nicht zu neuen Umsätzen führen zu können. Die Vorstellung, ein Comeback in alte Zeiten zu schaffen, ist zudem derzeit nicht mehrheitsfähig.

