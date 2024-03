BioNTech-Aktie: Was für ein Ding!

BioNTech wandert weiter die Kursleiter hinunter. Die Mainzer verloren am Mittwoch gut -4 %. Das ist allerdings auch ein Ausfluss der Zahlen, die das Unternehmen nun präsentiert hat. Die Zahlen zeigen einen extrem schwachen Umsatz für das laufende Jahr an, wenn die Erwartungen stimmen. Das lässt wohl auch einige Träume platzen, die von Kursgewinnen auf 100 Euro oder mehr ausgehen.

BioNTech soll diesen Schätzungen nach im laufenden Jahr 2024 einen Umsatz in Höhe von 2,5 bis zu 3,1 Milliarden Euro verbuchen. Das ist im Mittel etwas weniger als das, was die Märkte erwartet haben. Die gingen von gut 3,05 Mrd. Euro aus. Noch gravierender: Die Schätzung für 2023 lag bei einem Umsatz in Höhe von ca. gut 4 Mrd. Euro. Es sind tatsächlich am Ende lediglich 3,8 Mrd. Euro geworden. BioNTech also enttäuscht recht klar.

BioNTech: Das ist enttäuschend!

Die Entwicklung ist damit tatsächlich enttäuschend. Die Kurse sind nur ein Spiegelbild dessen: BioNTech möchte den Angaben bei der Präsentation nach im Jahr 2026 den ersten mRNA-Wirkstoff gegen Krebs-Erkrankungen präsentieren. Bis dahin dürften niedrige Umsätze indes der Standard sein.

Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre BioNTech-Analyse von 21.03. liefert die Antwort:

Wie wird sich BioNTech jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur BioNTech Aktie

BioNTech: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...