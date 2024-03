BioNTech-Aktie: Was für ein Ding!

Die BioNTech-Corona-Impfung war wie andere Impfstoffe zuletzt relativ stark in der Kritik – es gab immer wieder Berichte. Am Dienstag gewann die Aktie gleich 1,6 % – und hat damit ggf. auf eine besondere Nachricht zu diesem Thema reagiert. Denn ein Patient hat über 200 Corona-Impfungen über sich ergehen lassen, darunter auch sicher zahlreiche Dosen von BioNTech. Die Folgen: Nichts ist passiert. Dies ist auch eine positive Nachricht in diesen Tagen.

Was fehlt? Analysten haben große Ziele

Dennoch hat die Aktie klare Grenzen. Derzeit ist sie im Abwärtstrend – und es fehlt offenbar an Chancen, über die Marke von 90 oder geschweige denn 100 Euro hinaus nach oben durchzustarten. Vielmehr ist der Titel weiterhin angeschlagen. Das liegt vor allem an den wirtschaftlichen Faktoren. Noch schafft es der Titel nicht, sich auf eine bessere Gewinn-Ebene zu forcieren: Das KGV soll für das laufende Jahr bei mehr als 400 liegen.

Die Aktie ist lediglich bei Analysten stark im Rennen. Die gehen davon aus, der Kurs würde und könnte auf über 116 Euro steigen – das ist derzeit nicht einfach zu begründen.

