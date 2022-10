Binect AG: H1 mit starkem Wachstum, nur konjunkturelle Unsicherheit verhindert Prognoseanhebung

Sehr geehrte Damen und Herren,





die Binect AG (ISIN DE000A3H2135, A3H213, Open Market, MA10 GY) hat im ersten Halbjahr 2022 ein starkes Wachstum bei Umsatz (€ 6,0 Mio.; +23%) und Auftragseingang (+25%) gezeigt. Operativ steht einer Fortsetzung dieses Kurses nichts im Weg, wichtige Meilensteine in Bezug auf das Projekt ONE wurden erreicht, das neue Release der E-Postbusiness Box stärkt das OEM-Geschäft (mit der Deutschen Post).







Was das Makroumfeld angeht, so gibt es einige schwer abzuschätzende Faktoren, wie die Auswirkungen der Energiepreise auf das Investitionsverhalten, Rezessionssorgen oder ein Wiederaufflammen der Corona-Pandemie. Wir denken, dass Binect für 2022 eine konservative Guidance gegeben hat und heben - trotz benannter Unsicherheits-faktoren - unsere Schätzungen, die bereits am oberen Rand der Guidance lagen, leicht an. Mit einem EV/Umsatz von 0,53 ist Binect in unseren Augen günstig – die Peers handeln im Median mit einem Multiple von 2,12.

Unsere gleichgewichtete DCF- und Peer Group-Analyse resultiert in einem Fairen Wert pro Aktie von € 4,11 und führt zu unserer Empfehlung „Kaufen“.

MiFID II – Hinweis: Diese Studie wurde auf Grundlage einer Vereinbarung mit dem Emittenten erstellt. Die Studie wurde gleichzeitig allen Interessenten öffentlich zugänglich gemacht. Der Erhalt dieser Studie gilt somit als zulässiger geringfügiger nichtmonetärer Vorteil im Sinne des § 64 Abs. 7 Satz 2 Nr. 1 und 2 des WpHG.