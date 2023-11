Binancecoin weitet Verluste aus, da Binance-Abflüsse 950 Millionen $ überschreiten

Binancecoin, der Kryptowährungs-Token der Kryptowährungsbörse Binance, steht wieder im Rampenlicht der Kryptowelt, nachdem sich sein Gründer und CEO Chapneg Zhao schuldig bekannt hat, vom US-Justizministerium angeklagt worden zu sein, und zugestimmt hat, als CEO zurückzutreten. Es wird erwartet, dass die Kryptowährungsbörse in den Vereinigten Staaten eine Geldstrafe in Höhe von 4,2 Milliarden US-Dollar für eine Reihe von Sicherheitsverstößen, einschließlich AML und KYC, zahlen muss.

Chanpeng Zhao selbst hat sich bereit erklärt, 175 Millionen Dollar Kaution zu zahlen, um die USA in Richtung Dubai zu verlassen, aber die US-Staatsanwälte wollen, dass "CZ" bis zum Prozess im nächsten Jahr vor einem Gericht in Seattle am Verlassen des Landes gehindert wird.

Die Kontroverse um die Börse und die CZ-Situation selbst hat dazu geführt, dass die Börse erhebliche Abflüsse von Anlegergeldern zu verzeichnen hat. Reuters berichtet von mehr als 950 Millionen Dollar an wiederverarbeiteten Abhebungen durch Binance, seit CZ als CEO zurückgetreten ist. Die negativen Auswirkungen dieser Situation sind beim Binancecoin zu spüren, der trotz der jüngsten Schwäche immer noch fast 3000 % über dem Panikniveau vom März 2020 liegt.

Das düsterste Szenario für den Kryptomarkt ist derzeit der Zusammenbruch der größten Kryptowährungsbörse, der an die Geschichte von FTX erinnert, während Spekulationen über ein solches Szenario im Moment nicht gerechtfertigt erscheinen. Die Börse verarbeitet anscheinend effizient Abhebungen, und die Anschuldigungen in der DoJ-Untersuchung beschränkten sich auf regulatorische und rechtliche Fragen.

Binancecoin-Chart (H4, D1)

Ein Blick auf den 4-Stunden-Chart von BINANCECOIN zeigt, dass der Kurs im Bereich einer potenziellen symmetrischen Korrektur reagiert hat, und wenn sich dieses Szenario bewahrheitet, könnten die Käufer wieder die Oberhand gewinnen. Wenn Binance in der Lage ist, Abhebungen reibungslos zu verarbeiten, könnte sich die Stimmung stabilisieren. Im Dezember 2022, als die Kryptowährungsbranche über die Liquidität von Binance spekulierte, war die Börse in der Lage, innerhalb weniger Tage Abhebungen in Höhe von mehreren Milliarden USD zu verarbeiten und den Anlegern zu versichern, dass die dort eingezahlten Gelder sicher sind. Der potenzielle Ausbruchsbereich aus der unteren 1:1-Korrektur liegt im Bereich von 243 USD (38,2 Fibonacci-Retracement der Aufwärtswelle vom Oktober), wo sich Binancecoin möglicherweise in einem Seitwärtstrend konsolidieren könnte. Im Jahresverlauf ist Binancecoin eine der am schwächsten abschneidenden Kryptowährungen, und trotz der fast 40-prozentigen Rallye von Bitcoin hat das Projekt nur 15 % zugelegt, während die große Mehrheit der großen Altcoins zulegen konnte.

Auf dem Tagesintervall hat BINANCECOIN seinen Rückgang auf dem Niveau des 71,6 Fibonacci-Retracements der Aufwärtswelle vom März 2020 und der psychologischen Unterstützung von 200 $ (doppelter Boden vom Sommer 2022 und Herbst dieses Jahres) gestoppt. Betrachtet man die Dynamik der Durchschnitte, so könnte der SMA200 (rote Linie) entscheidend sein. Der Kurs befindet sich derzeit leicht darunter, aber wenn die Nachfrage den BNB-Kurs über die Widerstandszone von 240 $ heben kann, könnte sich das Abwärtsszenario umkehren. Andererseits könnte ein Abrutschen unter den Bereich von 200 $ eine Lawine von defensiven Orders auslösen und zu einer erhöhten Volatilität mit einem potenziellen Abwärtsbereich bis 135 $ führen, wo wir die erste Konsolidierung nach der euphorischen Rallye vom Herbst 2020 gesehen haben.

Quellen: xStation5 von XTB

