PM 21Shares: Auch Binance steigt bei dezentralen, zensurresistenten Speicherlösungen ein

Weekly Research Note KW 43

· Krypto-Assets zeigen sich in einer Woche sinkender Tech-Indizes stark

· Update bringt Stablecoins und Real World-Assets zu Bitcoin

Von Leena ElDeeb und Carlos Gonzalez Campo, Research Associates, Research Associates

Das Haushaltsdefizit der Vereinigten Staaten beträgt im Ende September abgeschlossenen Fiskaljahr 2,02 Billionen US-Dollar – fast doppelt so viel wie im vergangenen Jahr. Darüber hinaus stehen zwei wichtige Tech-lastige Indizes, der Nasdaq Composite und der S&P 500 im Vergleich zur Vorwoche fast drei Prozent im Minus. Im Gegensatz dazu haben sich die fünfzehn größten Kryptoassets positiv entwickelt: Bitcoin und Ethereum stiegen in der vergangenen Woche um fast 16 bzw. 10 Prozent. Zu den weiteren positiven Beispielen zählt die Smart Contract-Plattform Stacks mit einem Anstieg von 34 Prozent, Solana mit 32,36 Prozent und Aave mit 30,37 Prozent.

Abbildung 1: Wöchentliche Entwicklung nach Preisen und total value locked (TVL) der größten Krypto-Kategorien

Quelle: Coingecko, DeFi Llama. 23.10.2023

Höhere Anleiherenditen beschaffen US-Banken massive unrealisierte Verluste

Die Bank of America hat mit einem beträchtlichen Anstieg der nicht realisierten Verluste aus ihren Wertpapieren zu kämpfen, die mittlerweile auf unglaubliche 131,6 Milliarden US-Dollar angestiegen sind. Dieser dramatische Anstieg erfolgt im Zuge des Anstiegs der Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen auf 4,93 Prozent, ein Wert, der an das Jahr 2007, kurz vor dem Ausbruch der globalen Finanzkrise, erinnert.

Dieser Anstieg der Anleiherenditen hat eine Kaskade von finanziellen Auswirkungen ausgelöst. Wenn die Renditen steigen, fallen die Anleihekurse, und dieser unglückliche Trend hat dazu geführt, dass namhafte Finanzinstitute mit kolossalen nicht realisierten Verlusten konfrontiert sind. Diese Institute hatten in erheblichem Umfang auf den Anleihemarkt gesetzt, und der unvorhergesehene Anstieg der Renditen hat sie überrascht. Am Donnerstag erklärte der Fed-Vorsitzende Jerome Powell, dass die steigenden Anleiherenditen der Fed helfen könnten, die Wirtschaft zu verlangsamen, was die Inflation weiter abkühlen und möglicherweise zu einem Ende der Notwendigkeit für Zinserhöhungen führen würde. In dieser Hinsicht wäre ein Höchststand der Realzinsen positiv für Risikoanlagen. Viele Anleger betrachten US-Staatsanleihen als den besten Indikator für einen "risikofreien" Zinssatz und betrachten sie daher als Opportunitätskosten – niedrigere erwartete Renditen führen zu niedrigeren Diskontsätzen, was zu einem höheren Wert für risikoreiche Anlagen wie Aktien und Kryptoassets führt.

Abbildung 2: Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe (2007-2023)

Quelle: cnbc.com





Rechtliche Anschuldigungen belasten Gemini, Genesis und die Digital Currency Group (DCG)

Der Generalstaatsanwalt des US-Bundesstaats New York hat am 19. Oktober Klage gegen die Krypto-Unternehmen Gemini Trust und Genesis Capital sowie deren Dachgesellschaft, die Digital Currency Group, eröffnet. Klagegegenstand ist der Vorwurfs des Betrugs an Investoren bezüglich des Dienstes Gemini Earn. Speziell richtet sich die Klage gegen die CEOs Michael Moro und Barry Silbert, die strafrechtlich belangt werden könnten. Speziell sollen die beiden Beklagten Anleger des Earn-Dienstes betrogen und Verluste des Unternehmens von einer Milliarde Dollar verschwiegen haben.

Der Kern der Anklage besteht im Vorwurf, dass Gemini seine Earn-Anleger belogen habe, während zugleich Millionen von Dollar aus deren Vermögen abgezweigt und an Genesis Capital weitergegeben worden sein sollen – selbst nachdem Earn bereits ausgesetzt worden war. Am 13. Juni 2022 geriet einer der größten Kreditnehmer von Genesis, Three Arrows Capital, mit Darlehen in Höhe von mehreren Milliarden Dollar in Verzug. Die daraus resultierenden Verluste schufen ein "strukturelles Loch" bei Genesis Capital, das die Fähigkeit des Unternehmens beeinträchtigte, seine offenen Verbindlichkeiten zurückzuzahlen – auch gegenüber den Earn-Anlegern.

Die Beschwerde dokumentiert Beiträge in den sozialen Medien, die später im Juni und September 2022 die finanzielle Lage von Genesis Capital, das im Januar letzten Jahres Konkurs angemeldet hatte, falsch darstellten. DCG seinerseits teilte dem Block mit, dass sie beabsichtigt, sich gegen die Ansprüche gegen Silbert und seine Mitarbeiter zu wehren. Die Anschuldigungen könnten die Nutzer weiter davon abhalten, ihr Vermögen auf zentralen Börsen zu belassen oder sich überhaupt nicht mit ihnen zu beschäftigen. Wie in der Abbildung unten dargestellt, ist das Guthaben von Bitcoin und Ethereum an zentralen Börsen stetig bzw. stark rückläufig.

Abbildung 3: Gesamtbestand von Bitcoin und Ethereum auf (zentralen) Tauschbörsen

Quelle: Glassnode

Klage gegen Ripple fallengelassen, Kurs steigt

Die Securities and Exchanges Commission (SEC) hat die Klage gegen zwei leitende Angestellte von Ripple Labs fallen gelassen. In dieser war behauptet worden, dass der Ripple-Chief Executive Brad Garlinghouse und Chris Larsen, einer der Gründer, den Verkauf des Ripple-eigenen Tokens XRP unterstützt und gefördert hätten, was nach Ansicht eines Richters nur bei institutionellen Verkäufen einem nicht registrierten Wertpapierverkauf gleichkam. Die programmatischen Verkäufe von XRP, d.h. die Verkäufe an Börsen und die Verteilung an Mitarbeiter, stellten nach Ansicht des Richters jedoch kein Wertpapierangebot dar. XRP stieg in den 24 Stunden nach der Nachricht um 7,6 Prozent und in der vergangenen Woche um 10 Prozent. Die SEC und Ripple Labs haben bis zum 9. November Zeit, die von der SEC geforderte Lösung für die institutionellen Verkäufe des Tokens zu finden.

Stablecoins und Real-World Assets werden als Bitcoin verfügbar

Lightning Labs ist der Entwickler des Lightning Network, einer der wichtigsten Skalierungslösungen für Bitcoin – und bringt mit dem „Taproot Assets Upgrade“ nun Stablecoins und Real World-Assets (RWAs) auf die Bitcoin-Blockchain. Damit soll Bitcoin "zum globalen Routing-Netzwerk für das Internet des Geldes" gemacht werden.

Mit dem Upgrade sollen Entwickler finanzielle Vermögenswerte auf der Bitcoin-Blockchain in einer skalierbaren Weise ausgeben können. Zudem wird ihnen mit dem Upgrade eine vollständige Entwicklererfahrung hinsichtlich Ausgabe, Verwaltung und Erforschung von Stablecoins oder anderen Vermögenswerten auf der Bitcoin-Blockchain geboten. Damit würde Bitcoin mit Ethereum konkurrieren, der aktuell größten Abrechnungslayer für Stablecoins. Über 56 Prozent des 124 Milliarden Dollar schweren Stablecoin-Marktes basieren technisch auf Ethereum und seinen kompatiblen Skalierungslösungen. Das Potential für Bitcoin ist aufgrund seines First-Mover-Vorteils im Vergleich zu Ethereum jedoch hoch, da es historisch gesehen mehr aktive Nutzer im Netzwerk hat.

Es ist erwähnenswert, dass das Lightning Network eine neue Klasse von Angriffen auf den Mempool von Bitcoin erlebt hat, was ein Alarmsignal für die Entwicklergemeinschaft des Netzwerks war. Das Problem muss auf der Basis-Layer, dem Fundament der Blockchain, behoben werden. Dies ist laut Bitcoin-Kernentwickler Antione Riard insbesondere durch das Hinzufügen einer speicherintensiven Historie aller gesehenen Transaktionen oder durch ein Konsens-Upgrade möglich - Riard hatte sich angeblich aufgrund dieses "harten Dilemmas" vom Lightning Network zurückgezogen und wird sich künftig weiterhin auf die Bitcoin-Kernentwicklung konzentrieren.

Abbildung 4: Vergleich aktiver Adressen in Bitcoin- und Ethereum-Netzwerk

Quelle: Glassnode





Binance betritt Branche für dezentrale Speicherlösungen

Sogenannte dezentrale Speicherlösungen nutzen die Krypto-Technologie, um Daten transparent, günstig und zensurresistent in der Blockchain zu verewigen – eine Branche, in die nun auch die Krypto-Handelsplattform Binance einsteigt. Letzte Woche rief Binance das Mainnet von BNB Greenfield ins Leben, eine speicherorientierte Blockchain, die mit hoher Programmierbarkeit, Geschwindigkeit und Datenkontrolle auftrumpfen soll. BNB Greenfield soll außerdem die dezentrale Datenwirtschaft erleichtern, indem es den Prozess der Speicherung und Verwaltung des Datenzugriffs vereinfacht und das Dateneigentum mit dem extensiven DeFi-Ökosystem der BNB Smart Chain (BSC) verknüpft.

Greenfield soll Ethereum-kompatiblen Accounts ermöglichen, Daten und Token-Assets nahtlos zu erstellen und zu verwalten. Es verknüpft Datenberechtigungen und Verwaltungslogik nativ mit der BSC als austauschbare Assets und Smart-Contract-Programme, was wiederum Entwicklern eine effizientere und flexiblere Möglichkeit zur Verwaltung ihrer Daten und Berechtigungen bietet. Es bietet ähnliche API-Primitive und Leistungen wie beliebte bestehende Web-2-Cloud-Speicher-Systeme.

Die Technologie bringt viel Potential für BNB Greenfield. Dennoch steht sie nicht nur in Konkurrenz zu sogenannten Web 2-Speicherlösungen wie Amazon S3 und der Google Cloud, sondern auch zu anderen dezentralen Dateispeicheranwendungen wie Arweave und Filecoin. In unserer neuesten Ausgabe des State of Crypto befassen wir uns eingehender mit dem Anwendungsfall der Datenspeicherung und dezentralen Datenspeicher-Blockchains, die aufgrund ihrer geringeren Kosten und vielen anderen Vorteile für Disruption sorgen.

Abbildung 5: Gebührenvergleich von zentralen und dezentralen Speicherlösungen im Jahr 2023

Quelle: Coingecko, State of Crypto 10 (21Shares)

Stellen sich die neuen Gebühren von Uniswap als zweischneidiges Schwert heraus?

Uniswap Labs, die Firma hinter der größten dezentralen Kryptobörse Uniswap hebt ab sofort Gebühren in Höhe von 0,15% für den Handel mit mehreren Krypto-Assets (darunter ETH, USDC, WETH, USDT, DAI, WBTC, agEUR, GUSD, LUSD, EUROC, XSGD, jedoch nicht für Inter-Stablecoin-Trades). Die neuen Swap-Gebühren werden den Tradern auferlegt und sollen die laufende Entwicklung und Forschung von Uniswap finanzieren. Die Einnahmen von Liquiditätsanbietern (LPs) bleiben unangetastet, da sie für die Liquidität von Uniswap unerlässlich sind. Zudem sollen die anfallenden Gebühren jedoch nicht den Inhabern des UNI-Tokens, das ein reines Governance-Token bleiben soll, zugutekommen.

Die Gebühren brachten Uniswap bereits jetzt beachtliche Einnahmen – mehr als 350.000 US-Dollar im Zeitraum vom 17. Bis 24. Oktober. Dennoch könnten sich diese Gebühren als zweischneidiges Schwert herausstellen, vor allem im Wettbewerb mit sogenannten Exchange-Aggregatoren, die ihren Marktanteil in Zukunft erhöhen könnten, da sie keine Front-End-Gebühren von Uniswap tragen und den Nutzern die besten Preise von verschiedenen Plattformen mit den niedrigsten Kosten zuweisen können.

Abbildung 6: Kumulativer täglicher Umsatz auf Uniswap

Verleiht die Fed dem Anleihenmarkt wieder Stabilität?

Die nächste Sitzung des Federal Open Market Committee (FOMC) der US-Notenbank Fed findet am 1. November 2023 statt. Es ist eine der wichtigsten Veranstaltungen für geldpolitische Entscheidungen den Vereinigen Staaten und daher entscheidend für Anleger und globale Märkte, einschließlich Kryptoassets.

In ihrer letzten Sitzung im September 2023 entschied die Fed, die Zinsen konstant zu halten. Zum gleichen Zeitpunkt betonte Fed-Chef Jerome Powell jedoch, dass noch in diesem Jahr eine weitere Zinserhöhung 25 Basispunkte vorgenommen werden könnte, um die Inflation auf ihr Zwei- Prozent-Ziel zu begrenzen. Trotz dieses Signals muss die Fed ihre nächsten Entscheidungen jedoch mit Bedacht treffen, da eine weitere Zinserhöhung auf die globalen Märkte und vor allem den Bankensektor gravierende Auswirkungen haben könnte. Abbildung 7 zeigt, dass die Renditekurve (Rendite 10-jähriger Staatsanleihen minus Rendite 2-jähriger Staatsanleihen) immer noch invertiert ist, also die kurzfristigen Zinssätze höher sind als die langfristigen, wenngleich sie kurz vor einer möglichen Normalisierung steht. Historisch gesehen ging diese Art der Dynamik in mehreren Fällen globalen Rezessionen voraus, beispielsweise während der Finanzkrise 2008/09 und der Rezession nach der Dot-Com-Blase Anfang der 2000er-Jahre. Wie sich Kryptoassets in einem solchen Umfeld entwickeln, bleibt abzuwarten. Die jüngste Geschichte deutet indes darauf hin, dass Investoren sich Bitcoin als Flucht in die Qualität zuwenden könnten, da es sich um einen neutralen, internationalen und zensurresistenten Vermögenswert handelt, der sich der Kontrolle der Zentralbanken entzieht.

Abbildung 7: Die inverse Renditekurve

Quelle: Federal Reserve Bank of St. Louis

Nächste Woche findet die Breakpoint 2023-Konferenz von Solana statt

Breakpoint, das jährliche Treffen der Solana-Community, findet vom 30. Oktober bis 3. November in Amsterdam statt. Zu den geplanten Programmpunkten gehören Keynotes von Branchenführern wie Circle, Google Cloud, Visa und Greenpeace. Investoren sollten nach Ankündigungen neuer Innovationen und Produkte Ausschau halten, wie es bei dieser Art von Veranstaltung üblich ist. In diesem Jahr brachte die Ethereum Community Conference (EthCC) eine Menge spannender Ankündigungen, darunter das Lens Protocol V2, die selbstverwahrende Visa-Karte von Gnosis Pay, Solang, UniswapX und die CCIP von Chainlink. Solana ist nach wie vor eines der dynamischsten Ökosysteme außerhalb von Ethereum mit fast 1.000 monatlich aktiven Entwicklern. Dies zeigt, dass es trotz der Herausforderungen, die das Ökosystem im letzten Jahr erlebt hat, wie z.B. der Zusammenbruch von FTX, eine treue Community beibehalten hat. Entscheidend ist, dass Solana auch die Aufmerksamkeit von nicht-krypto-nativen Akteuren wie den Fintech-Giganten Visa und Shopify auf sich gezogen hat.

Karim AbdelMawla von 21Shares spricht auf der DuneCon2023

Am 2. November treffen sich Daten- und Krypto-Fans zur alljährlichen DuneCon in Lissabon, der jährlichen Community-Konferenz von Dune Analytics. Unser Research Associate Karim AbdelMawla wird im Namen von 21.co, der Dachgesellschaft von 21Shares, eine aufschlussreiche Keynote halten. Durch seine Echtzeit-Dashboards hat 21.co den Industriestandard vorangetrieben, der Anlegern mit wichtigen fundamentalen und dynamischen On-Chain-Metriken in Bezug auf Bitcoin, Ethereum und das breitere Krypto-Ökosystem einen Informationsvorsprung bietet. So hat das Researchteam des Krypto-ETP-Anbieters vor kurzem sieben Dashboards veröffentlicht, um die Entwicklung des Tokenization-Raums über verschiedene Vermögenswerte wie Staatsanleihen, Aktien und Immobilien zu verfolgen. Die Konferenz wird zwar nicht per Livestream übertragen, aber Aufzeichnungen werden im Anschluss des Events verfügbar sein.

# # #

