Big Lots: Breakout-Chance beim Restpostenhändler!

Das Unternehmen aus Ohio könnte unterbewertet sein! Aktie von Big Lots (BIG) jetzt kaufen? Börsentäglich coole Setups im Traders Live Chat bei ratgeberGELD.at!

Symbol: BIG ISIN: US0893021032

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate:Mit einem Kursverlust von über 40 Prozent in sechs Monaten hat das Wertpapier einen deutlichen Rückschlag erlitten, hat sich jedoch gerade oberhalb der gleitenden Durchschnitte etabliert. Zudem hat sich womöglich in der letzte, sehr kurzen Tageskerze ein gewisses Momentum für den nächsten Schub Richtung Norden aufgestaut. Sobald die Widerstandszone nach oben durchstoßen ist, könnte eine neue Kursrallye kommen.

Chart vom 11.11.2022 – Basis täglich, 6 Monate – Kurs: 19.40 USD







Meine Expertenmeinung zu BIG

Meinung: Der Restpostenhändler aus Ohio betreibt 1400 Filialen in den USA sowie einen Webshop. Die dortige aktuelle Headline „Extra 15% off everything!“ zeigt, dass es hier nicht um Luxuswaren geht. Die Inflation zwingt jedoch auch jenseits des Atlantiks weite Teile der Bevölkerung auf die Preise zu achten. Die fundamentalen Kennzahlen sehen nicht unbedingt vielversprechend aus, so dass unser Setup rein charttechnisch motiviert ist.

Setup

Mögliches Setup: Unsere Triggerlinie liegt über, der Stopp Loss unter der Tageskerze vom Donnerstag. Kursziel ist das Pivot-Hoch vom 16. August. Die nächsten Quartalszahlen werden am 2. Dezember vorbörslich verkündet, so dass ein Swingtrade durchaus ins Konzept passen würde. Um unangenehmen Überraschungen aus dem Weg zu gehen, sollten wir den Trade spätestens am Vortag schließen.

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in BIG.

Veröffentlichungsdatum: 11.11.2022

Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.

Analyse erstellt im Auftrag von