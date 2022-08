Beyond Meat: veganes Aktienschmankerl mit Short-Float-Sahnehäubchen!

Rote Zahlen ohne Ende! Leerverkaufsquote bei Beyond Meat (BYND) bei 37.13%. Kommt jetzt der Squeeze Out? Achtung, Quartalszahlen am Donnerstag nach Börsenschluss!

Symbol: BYND ISIN: US08862E1091

Rückblick: Der Kursverlust von rund 45 Prozent deutet daraufhin, dass der Hype um veganes Essen medial erst einmal in den Hintergrund getreten ist. Das Wertpapier hat allerdings die gleitenden Durchschnitte zurückerobert und könnte nach dem Pullback vom Pivot-Hoch einen kräftigen Bounce vorbereiten.

Chart vom 29.07.2022 – Basis täglich, 6 Monate – Kurs: 31.99 USD

Meine Expertenmeinung zu BYND

Meinung: Der Anbieter veganer Lebensmittel konnte in den vergangenen Jahren seine Umsätze stetig steigern. Allerdings wird auch beim Verlust pro Aktie für 2022 ein Rekordjahr prognostiziert. In Kooperation mit der Burger-Kette McDonald’s gab es einen Versuch in 600 US-Filialen, der wohl nicht fortgesetzt werden soll. Ein Grund für einen Long-Einstieg könnte allerdings der Short-Float-Anteil von 37.13 Prozent sein. Sobald die Aktie den Weg nach oben eingeschlagen hat, könnten die Leerverkäufer gezwungen sein, ihre Wertpapiere zurückzukaufen, woraus sich eine Eigendynamik entwickeln könnte und die Kurse per Squeeze-Out nach oben schießen könnten.

Setup:

Mögliches Setup: Wir setzten den Trigger über der letzten Tageskerze. Auf der Unterseite finden wir eine Unterstützungslinie, unter der wir den Stopp Loss platzieren können. Kursziel ist das bereits genannte Pivot-Hoch vom 21. Juli. Die nächsten Quartalszahlen gibt es am 4. August nach Börsenschluss. Auf Grund der schwachen fundamentalen Zahlen würden wir aber sowieso nur einen Daytrade ins Auge fassen, um das Intray-Momentum abzugreifen. Börsentäglich gibt es weitere Setups im Traders Live Chat bei ratgeberGELD.at.

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in BYND.

Veröffentlichungsdatum: 01.08.2022

