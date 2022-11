Betrug und Insolvenz von Kryptobörse FTX erschüttert Kryptomarkt

Die Insolvenz der Kryptobörse FTX mit Firmensitz auf den Bahamas hat dem Markt für Kryptowährungen einen weiteren Schlag versetzt und die Kurse noch weiter in den Keller geschickt. Der Bitcoin fiel unterdessen auf unter 16.000 US-Dollar, wogegen dieser vor einem Jahr noch bei 68.000 US-Dollar gehandelt wurde. Bei 62.000 US-Dollar hatte ich meinen Kunden geraten zu verkaufen und zu shorten. Nachdem das Gerücht aufkam, FTX hätte Milliarden US-Dollar veruntreut, setzte ein Bank Run ein, der den Bankrott von FTX nach sich zog.Der Gründer von FTX Bankman-Fried soll heimlich zehn Milliarden US-Dollar an Kundengeldern von FTX zu seinem eigenen Handelsunternehmen Alameda Research transferiert haben, womit risikoreiche Geschäfte finanziert wurden. Ein Drittel des 15 Mrd. Dollar schweren Vermögens von Alameda soll aus der FTX-hauseigenen Kryptowährung FTT bestanden haben. Ein großer Teil des Nettoeigenkapitals von Alameda bestand aus dem eigenen, zentral kontrollierten und aus dem Nichts gedruckten Token von FTX.Nebst der Veruntreuung von Milliarden an Kundengeldern wurden nach dem Bankrott der Börse noch einmal Kryptowerte im Umfang von 473 Millionen US-Dollar gestohlen. Forderungen nach einer stärkeren Regulierung der Kryptobranche werden unterdessen laut.Der Bitcoin fiel am Montagmorgen unter 16.000 US-Dollar und der Kryptomarkt befindet sich noch immer in der BaisseEin Großteil der Kryptowährungen fiel mittlerweile auf Mehrjahrestiefs und für viele junge Investoren hat sich der Traum vom schnellen Geld in einen Albtraum verwandelt.Die Hausse der letzten zehn Jahre wurde primär vom billigen Geld der Notenbanken in einem künstlichen Konjunkturaufschwung getrieben, in dem die Mehrheit der Bevölkerung etwas Geld auf der Seite hatte für eine Spekulation am Kryptomarkt. Aufgrund der Rezession, die im nächsten Jahr die westlichen Volkswirtschaften offen treffen wird, während gleichzeitig hohe Inflation herrscht, werden alle ihre Gürtel enger schnallen müssen. Es ist deshalb fraglich, ob die Allzeithochs des letzten Jahres in den nächsten Jahren der Stagflation wieder erreicht werden können.Kryptos bleiben eine Spekulation mit hoher Volatilität, wobei die Durchschnittsbürger immer zu Höchstkursen von der Gier in den Markt gezogen wird und daraufhin ihr Geld verlieren. Wer sein Vermögen sichern und vor Inflation schützen will, der sollte jeden Rücksetzer am Goldmarkt nutzen, um hier einzusteigen, um Vermögen und Wohlstand in den nächsten Jahren mit hohen Inflationsraten erhalten zu können.Solide. Liquide. Transparent. Auf diesen Säulen ist seit der Unternehmensgründung im Jahr 2008 die Angebotspalette aufgebaut worden, zum Zwecke der realen Vermögenssicherung sowie zur Nutzung der außergewöhnlichen Chancen im Bereich der physischen Anlagen in die monetären Edelmetalle Gold, Silber, Platin und Palladium. Über SOLIT werden jährlich Edelmetallvolumina im dreistelligen Euro-Millionenbereich realisiert. Die SOLIT Gruppe bietet ihren Kunden ein vollständiges Anlageportfolio, bestehend aus Edelmetall-Sparplänen, diversen Lagerkonzepten sowie sachwertbasierten Investmentfonds an.Markus Blaschzok, Dipl.-Betriebswirt (FH), CFTe, ist ein Analyst, Trader sowie Ökonom der Österreichischen Schule der Nationalökonomie. Seit 2009 publiziert er einen bekannten wöchentlichen Marktkommentar mit dem Schwerpunkt auf Edelmetalle und Rohstoffe sowie Austrian Economics. Neben seinen Analysen als Chefökonom für die SOLIT Gruppe in Wiesbaden, ist er seit 2010 Gründer und Inhaber von Blaschzok Research. Er hält Vorträge zu den Themen der Österreichischen Schule, Trading an den Finanzmärkten und ist bekannt für seine treffenden Prognosen. In 2019 hatte er bereits die aktuelle Stagflation, die Zinswende und die Reaktion der Märkte darauf in Artikeln, Vorträgen und Videos als einsamer Rufer in der Wüste faktisch nahezu exakt vorhergesagt.

