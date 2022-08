Beta Systems Software AG: Starkes erstes Halbjahr als Grundlage für neue Rekordwerte

Mit den starken Halbjahreszahlen befindet sich Beta Systems auf dem besten Weg, die eigene Prognose für das laufende Geschäftsjahr zu erreichen und deutliche Steigerungen bei Umsatz und Gewinn auf neue Rekordwerte zu erzielen. So konnten die Erlöse der ersten sechs Monate um mehr als 30 Prozent auf 47,8 Mio. Euro gesteigert werden, was vor allem, aber nicht nur, dem zyklisch hohen Volumen an zu verlängernden Lizenzverträgen geschuldet ist. In dessen Folge haben sich die hochmargigen Lizenzerlöse auf 17,7 Mio. Euro fast verdoppelt und eine EBIT-Marge von über 30 Prozent ermöglicht.

Dieses Margenniveau wird im Gesamtjahr nicht zu halten sein, doch die 22 Prozent, die wir in unserem Modell unterstellen, wären gleichwohl eine Verbesserung um 7 Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahr und ein neuer Höchststand, der aber in den nächsten Jahren nicht wieder erreicht werden dürfte. Eine konkrete Prognose für das nächste Jahr, auf deren Basis wir auch unsere Schätzung für 2022/23 aktualisieren werden, dürfte Beta Systems im September abgeben.

Bis dahin lassen wir unsere Schätzungen unverändert und sehen den fairen Wert auf dieser Basis nun bei 47,50 Euro. Die leichte Absenkung gegenüber unserer Initialstudie (50,00 Euro) ist eine Folge der Anpassung der Modellrahmendaten, mit der wir das veränderte Zinsumfeld berücksichtigt haben. Unser Urteil bleibt aber dennoch „Buy“.

Quelle: SMC-Research

