Bestseller-wikifolios im Juni

Ein mulmiges Gefühl in der Magengegend? War das erste Halbjahr für Börsianer zu schön, um wahr – bzw. dauerhaft – zu sein? Es kann sicher nicht schaden, Gewinne nach der Aktienmarktrally des laufenden Jahres mitzunehmen. Aber gleich den Bären raushängen lassen? Das könnte mit Blick auf das zweite Halbjahr 2023 die falsche Herangehensweise sein. Warum? Wiederholt sich die Geschichte, dann haben die Bullen gute Karten.

Zu diesem Ergebnis kommt Jared Blikre für Yahoo! Finance. Er rechnet vor: In den vergangenen 95 Jahren hat der S&P 500 in 61 Fällen positive Renditen im ersten Halbjahr geliefert. In fast der Hälfte dieser Fälle wurden sogar zweistellige Zugewinne verzeichnet – so auch in diesem Jahr mit einem S&P 500-Plus von bislang 16 %.

Die guten Nachrichten: In diesen besonders starken Jahren brachte das zweite Halbjahr im Schnitt eine Rendite von weiteren 6 %. Positive Renditen gingen sich in 75 % der Fälle aus.

Die Statistik wird sogar noch besser, wenn man sich lediglich die ersten Halbjahre anschaut, die auf ein negatives Börsenjahr folgen – was 2023 inkludiert. In diesen insgesamt 10 Jahren belief sich die durchschnittliche Performance im zweiten Halbjahr auf satte 9,8 %. In 80 % der Fälle verlief das zweite Halbjahr positiv.

Fazit: Die statistische Wahrscheinlichkeit für positive Renditen in der zweiten Jahreshälfte ist hoch – zumindest für den S&P 500. Wer der Statistik alleine nur ungern das Ersparte anvertraut, bringt womöglich den einen oder anderen wikifolio-Trader ins Spiel: Hier drei ausgewählte „Bestseller“-wikifolios von Tradern, denen Anleger zuletzt ihr Vertrauen schenkten (die zugehörigen wikifolio-Zertifikate zählten innerhalb der letzten 2 Wochen zu den 25 meistgekauften wikifolio-Zertifikaten).

Beliebte wikifolios im Juni waren...„Bleibt langfristig und erfolgsverwöhnt“

Das wikifolio Nordstern von Jörn Remus (Nordmann2015) ist eine einzige Erfolgsstory. Mit einer Performance von 20 % seit Jahresanfang schlägt er den S&P 500 relativ klar. Und knüpft damit nahtlos an die Gewinnserie seit Erstellung im Jahr 2015 an. Im wahrsten Sinne des Wortes: Welche Benchmark gilt es zu schlagen? You name it. Remus schlägt sie alle. Zumindest mittel- bis langfristig.

Im laufenden Jahr bleibt er mit seiner herausragenden Leistung zwar hinter dem Nasdaq 100 zurück, der hat aber auch sein bestes Halbjahr seit Bestehen hingelegt. Und: Remus ist primär nicht Tech-Investor. Er setzt zwar auch auf Wachstumsaktien, kommt aber ohne Big Tech aus. Der Broker flatexDEGIRO, die Spiele-Engine Unity Software und das Wasserstoff-Unternehmen Plug Power sind Top-Holdings im wikifolio. Außerdem besteht Nordstern aktuell aus 58 % Cash. Gut möglich, dass er das zweite Halbjahr lieber vorsichtig angeht, anstatt auf die statistisch wahrscheinlich guten Aussichten zu vertrauen.

Wie auch immer: Mitte Juni hat Remus mit Nordstern die 10 Milllionen-Marke beim investierten Kapital im Zertifikat geknackt. Die Freude beim Trader war sichtlich groß: „Magic!!! Jetzt bin ich in den wikifolio-Olymp aufgestiegen.

