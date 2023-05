Bestseller-wikifolios im April

Die Aktienmärkte haben sich im abgelaufenen Monat erneut von ihrer besseren Seite gezeigt. Der DAX zum Beispiel konnte im April einen Wertzuwachs von 1,9 Prozent generieren. Damit hat der deutsche Aktienindex auch den vierten Monat des laufenden Jahres mit einem Kursplus beendet.

Wie haben die wikifolio Trader in diesem Umfeld abgeschnitten und wem gehörte zuletzt das Vertrauen der Investoren? Einen Hinweis darauf liefert das Qualitätsmerkmal „Bestseller“. Daran erkennen Anleger, dass das entsprechende wikifolio Zertifikat innerhalb der letzten zwei Wochen zu den 25 meistgekauften wikifolio Zertifikaten gehörte. Wir sehen uns an dieser Stelle drei dieser aktuellen Bestseller etwas genauer an.

Beliebte wikifolios im April waren...Kurzfrist-Handel mit Vola-Fokus

Mit dem wikifolio Vola-Trading steht diesmal ein noch recht junges Musterdepot auf der Bestseller-Liste. Seit knapp 2,5 Jahren betreut Helmuth Siller (HSTrade) das Portfolio, bei dem er mit Hilfe von Charttechnik und einer Intermarket-Analyse vor allem kurzfristige Chancen an den Märkten nutzen möchte. Die Volatilität der verschiedenen Assetklassen spielt für ihn dabei eine wichtige Rolle. Seiner Ansicht nach ist der Wechsel zwischen niedriger und höherer Vola eine der stabilsten Eigenschaften eines Marktes.

In dem von einer hohen Cashquote geprägten wikifolio befinden sich neben einigen Einzelaktien vor allem Hebelprodukte. Trotzdem konnte der maximale Verlust seit dem Start auf gut 25 Prozent begrenzt werden. Das ist vor allem deshalb bemerkenswert, weil zeitgleich eine Performance von 119 Prozent erzielt wurde. Das im August 2021 emittierte wikifolio Zertifikat kommt bislang auf ein Kursplus von 37 Prozent.

Trend-Handel mit Punktesystem

Holger Heidhof (MerlotHolger) kommt mit seinem wikifolio TanTeo Torpedo Invest seit Erstellung im März 2020 auf eine imposante Performance von 451 Prozent. Das wikifolio Zertifikat ist erst seit August des letzten Jahres investierbar, liegt aber auch schon mit rund 10 Prozent im Plus. Der nicht nur bei seinen Kommentaren sehr engagierte Trader mischt dem Aktienanteil (aktuell rund 70 Prozent) ebenfalls regelmäßig Hebelprodukte bei. Diese sollen einen Anteil von 25 Prozent im Portfolio aber nicht übersteigen. Bei einem eher kurzfristigen Anlagehorizont wählt der Trader die Aktien nach einem selbst erstellten Punktesystem aus. Im Fokus steht dabei der Handel des übergeordneten Trends im Chart.

Aktuell besteht das wikifolio zu gut 60 Prozent aus Aktien. Der Trader setzt bevorzugt auf fundamental unterbewertete und renditestarke deutsche Nebenwerte. Ergänzend dazu versucht er, mit Hilfe von News- und Reboundtrading weitere attraktive Chancen an den Märkten zu nutzen.

Flexibler Handel mit langem Track-Record

Das wikifolio Carpe diem Aktientrading ist im Vergleich zu den beiden anderen Beststellern fast schon ein Urgestein am Markt. Seit dem Herbst 2014 leistet Dirk Middendorf (carpediem7) hier gute Arbeit, wie das durchschnittliche Jahresplus von über 17 Prozent und der überschaubare Maximalverlust von 27 Prozent eindrucksvoll belegen. In Summe hat sich der Wert des nahe Allzeithoch notierenden Musterdepots vervierfacht. Das Ende 2015 emittierte wikifolio Zertifikat konnte bislang um rund 150 Prozent steigen.

Disclaimer: Jedes Investment in Wertpapiere und andere Anlageformen ist mit diversen Risiken behaftet. Es wird ausdrücklich auf die Risikofaktoren in den prospektrechtlichen Dokumenten der Lang & Schwarz Aktiengesellschaft (Endgültige Bedingungen, Basisprospekt nebst Nachträgen bzw. den Vereinfachten Prospekten) auf www.wikifolio.com, www.ls-tc.de und www.ls-d.ch hingewiesen. Sie sollten den Prospekt lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Prospekts von der zuständigen Behörde ist nicht als Befürwortung der angebotenen oder zum Handel an einem geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere zu verstehen. Die Performance der wikifolios sowie der jeweiligen wikifolio-Zertifikate bezieht sich auf eine vergangene Wertentwicklung. Von dieser kann nicht auf die künftige Wertentwicklung geschlossen werden. Der Inhalt dieser Seite stellt keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar.