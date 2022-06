Beste Goldzeit

Aus saisonaler Sicht steigt der Goldpreis in der Regel von Juli bis Februar an

Von Juli bis Anfang Oktober, dann wieder besonders ab Dezember geht der Preis des Edelmetalls nach oben. Verantwortlich sind Feste und Feierlichkeiten. Schließlich werden etwa zwei Drittel des Goldes für die Schmuckproduktion verwendet. Die indische Hochzeitssaison, das chinesische Neujahrsfest und Weihnachten sind Ereignisse, an denen gerne Schmuck verschenkt wird. Gerade wenn es bei vielen Aktien nicht so rosig aussieht, sollte man sich den Rohstoffen zuwenden, die zu den Gewinnern gehören. Und dies ist über die Zeit gesehen Gold auf jeden Fall, besonders in Zeiten hoher Inflation.





Die US-Notenbank Fed hat die Zinsen auf jetzt 1,75 Prozent angehoben, weitere Zinserhöhungen wurden angekündigt. Dies ließ den US-Dollar schwächeln, ebenso die Anleiherenditen und das war gut für den Goldpreis. Auch in England und in der Schweiz wurden die Zinsen angehoben. Die europäische Zentralbank wird im Juli und dann wohl im September ebenfalls an der Zinsschraube drehen. Seit Anfang des Jahres musste der deutsche Aktienindex Federn lassen, rund 18 Prozent ist er nach unten gegangen. Denn eine drohende Rezession und die immens gestiegenen Inflationsraten gefallen dem Aktienindex nicht, sorgen für eine wirtschaftlich schwache Zeit. Wie sich die Lage auch angesichts der unsicheren Lage, verursacht durch die russische Invasion und die Lieferkettenprobleme weiter entwickeln wird, ist ungewiss. Ein Erhalt des Vermögens dürfte in dieser Gemengelage aus langfristiger Sicht besonders gut mit Goldaktien gelingen. Aktuell attraktive Einstiegskurse sollten genutzt werden. Hierfür eignen sich beispielsweise Fury Gold Mines oder Gold Royalty. Fury Gold Mines besitzt sehr aussichtsreiche Projekte in besten Gegenden in Nunavut, Quebec und British Columbia in seinem Portfolio. Mit Gold Royalty bekommt man ein Royalty-Unternehmen, das über 190 Lizenzgebühren in den USA besitzt, damit auch gleich eine Diversifizierung in das Depot. Das letzte halbe Jahr brachte Rekordumsätze.



