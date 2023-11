Bessere Stimmung am Goldmarkt - höhere Edelmetallpreise

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Tendenziell entwickeln sich die Edelmetallpreise gut. Höhere Goldpreise sollten sich auch auf Weißmetalle auswirken

Eine Goldrally erwarten Analysten, weil mit einer Wiederbelebung des Anlegerinteresses im Edelmetallbereich gerechnet wird. Dies werde auch den Rest der Edelmetalle positiv beeinflussen. Und eine Goldrally sollte anstehen, wenn die US-Zinskurve bullisch wird, die Fed Lockerungen beschließt. Die Covid-Pandemie und die Inflationsbekämpfung der Politik haben die Stimmung bei den Anlegern für Edelmetalle getrübt. Dazu beigetragen haben auch die seit kurzem positiven Realrenditen, die auf den höchsten Stand seit mehr als zehn Jahre gestiegen sind. Ändert sich die Politik, ändert sich auch das Investoreninteresse, und zwar zum Positiven für die Edelmetalle. Und diese Zeit wird kommen. Neue Höchststände beim Goldpreis in den kommenden zwei Jahren könnten die Folge sein. Vor allem, wenn die US-Wirtschaft in eine Rezession abdriftet, die Leitzinsen gesenkt werden und die Realrenditen von US-Staatsanleihen sinken. Beim Silber ist aufgrund der zunehmenden Verwendung in der Energiewende mit einer gesunden Nachfrage zu rechnen. Auch für starke Platinpreisprognosen gibt es zahlreiche Verfechter, auch wenn es dafür noch etwas Geduld erfordert. Noch befindet sich Palladium preislich in einer Abwärtsbewegung, aber wenn sich ein positiver Einfluss des Goldpreises auf die Weißmetalle manifestiert, dann könnte es auch für Palladium wieder aufwärts gehen. Bei früheren Zinserhöhungsphasen dauerte es rund sechs Monate, bis die Zinsen gesenkt wurden. Also sollten sich Edelmetallanleger noch etwas gedulden und Preisrücksetzer nutzen. Zu den aussichtsreichen, gut aufgestellten Unternehmen gehören Skeena Resources und Sibanye-Stillwater. Skeena Resources arbeitet an der Wiederbelebung von zwei hochwertigen Goldliegenschaften im Goldenen Dreieck in British Columbia. Sibanye-Stillwater ist in Südafrika sowie in Nord- und Südamerika aktiv. Gold, Platin, Palladium und Batteriemetalle stehen im Fokus.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Skeena Resources (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/skeena-resources-ltd/) und Sibanye-Stillwater (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/sibanye-stillwater-ltd/).

