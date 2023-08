Besser traden, mehr gewinnen!

Sehr geehrte Leser/Innen,

Hallo Finanzinteressierte,

Willkommen in der Welt des X-Sequentials Trading Börsenbriefs, Ihrem Schlüssel zum unschlagbaren Börsenerfolg!

Ihr Weg zum unvergleichlichen Börsenerfolg beginnt jetzt, mit dem X-Sequentials Trading Börsenbrief mit Handelssignalen!

Haben Sie sich je gefragt, wie Sie in der volatilen Welt der Finanzmärkte schnell und sicher Gewinne erzielen können?

Täglich werden Milliarden von Entscheidungen an den Börsen getroffen, basierend auf Nachrichten und Daten. Doch was, wenn Sie Zugang zu einer Methode hätten, die diese Informationen nutzt, um kluge Handelsentscheidungen zu treffen?

Haben Sie sich jemals gefragt, wie Sie in kürzester Zeit an der Börse Geld verdienen können? Täglich werden auf den Finanzmärkten Milliarden von Transaktionen durchgeführt, basierend auf fundamentalen Daten und Nachrichten. Diese Informationen werden von primären Emotionen wie Angst und Gier gelenkt und spiegeln sich in den Börsenkursen wider.

Diese Kursbewegungen bilden Muster, die wiederum Rückschlüsse auf zukünftige Entwicklungen zulassen. Nutzen Sie den richtigen Zeitpunkt, um Ihr Kapital zu steigern und beachtliche Gewinne zu erzielen. Was Sie benötigen, ist eine präzise Prognose zur richtigen Zeit.

Unsere Prognosen zeigen Ihnen diesen optimalen Zeitpunkt, um Ihr Geld an der Börse zu vermehren. Egal, ob die Kurse steigen oder fallen, mit der X-Sequentials Chartanalyse Methode sind Sie auf der sicheren Seite.

Der X-Sequentials Trading Börsenbrief mit Handelssignalen basiert auf dieser bewährten Methode und ermöglicht Ihnen monatlich Spitzengewinne an den Finanzmärkten. Unsere Handelsvorgaben sind für jedes Finanzinstrument, sei es Zertifikate, CFDs, Futures oder Optionen, sofort umsetzbar!

Die X-Sequentials Chartanalyse Methode ist keine Unbekannte. Sie ist aus dem Buch "Besser Traden mit X-Sequentials" von Devin Sage bekannt, welches beim Börsenbuchverlag erschienen ist. Die Erfolge, die Sie mit dem X-Sequentials Trading Börsenbrief erzielen, sind wiederholbar und bieten Ihnen eine zuverlässige Möglichkeit, Ihre Verluste zu begrenzen und Gewinne zu maximieren.

Was diesen Börsenbrief besonders macht, ist, dass Sie persönlich von Devin Sage, dem Autor des Buches, betreut werden! Jetzt ist die Zeit gekommen, in die Welt des X-Sequentials Trading Börsenbriefs einzutreten und Ihre finanziellen Träume wahr werden zu lassen. Der Erfolg wartet auf Sie!

Unsere einzigartige Stärke liegt in unserer langjährigen Erfahrung und unserer bewährten Methode, die seit 2008 im Finanzmarkt erfolgreich im Einsatz ist. Das Fundament dieser Erfolgsgeschichte ist das Buch "Besser Traden mit X-Sequentials Trading", welches beim angesehenen Börsenbuchverlag veröffentlicht wurde. Dieses Buch bildet die Grundlage für unsere unvergleichliche Möglichkeit, wie ein Profi an den Finanzmärkten zu handeln und erfolgreich zu sein.

Die X-Sequentials Chartanalyse Methode ist bekannt aus dem Buch von Devin Sage »Besser Traden mit X-Sequentials« erschienen beim Börsenbuchverlag.

-Erfolge sind mit dem X-Sequentials Trading Börsenbrief wiederholbar.

-Gewinnserien sind mit dem X-Sequentials Trading Börsenbrief wiederholbar.

-Erfolgreiche Marktprognosen und Spekulationen sind mit dem X-Sequentials Trading Börsenbrief wiederholbar.

-Verluste und Verlustphasen werden begrenzt.

-Sie erhalten den X-Sequentials Börsenbrief mit Handelssignalen vom Autor des Buches „Besser Traden mit X-Sequentials“ persönlich!

Nachfolgend ein Auszug der Rezension des Buches "Besser traden mit X-Sequentials, veröffentlicht bei der Börsenmedien AG, aus der Aktionär Print-Ausgabe 5/11:

"Devin Sage® hat den Anspruch, mit dem von ihm entwickelten System der X-Sequentials genau das leisten zu können: die Vorhersage präziser Kurs- und Zeitziele. Und seine eigenen Trading-Erfolge geben ihm recht. Seit 15 Jahren ist Sage an den Märkten aktiv. Dabei gelingt es ihm mit seinem innovativen Ansatz erstaunlich gut, präzise Vorhersagen über den weiteren Kursverlauf zu machen."

Seit über einem Jahrzehnt sind wir Vorreiter in der Anwendung der X-Sequentials Trading Methode. Unsere langjährige Präsenz im Markt zeigt nicht nur unser Engagement für Finanzkompetenz und Erfolg, sondern auch die nachhaltige Wirksamkeit unserer Strategie. Wir haben bereits zahlreichen Anlegern geholfen, ihre finanziellen Ziele zu erreichen und Verluste zu minimieren. Unser System ermöglicht es Ihnen, an den Finanzmärkten erfolgreich zu sein, ohne stundenlang Charts zu studieren oder von Emotionen geleitet zu werden.

Wir bieten Ihnen mehr als nur einen Börsenbrief; wir öffnen die Tür zu Ihren finanziellen Träumen. Unsere Verbindung zu "Besser Traden mit X-Sequentials Trading" verschafft Ihnen Zugang zu bewährten Techniken und Prinzipien, die in diesem Buch detailliert beschrieben sind. Das Besondere daran ist, dass Sie von unserem umfangreichen Fachwissen und unserer persönlichen Betreuung profitieren können.

Unsere Stärke gründet auf unserer Geschichte, unserer Erfahrung und unserer bewährten Methode. Wir sind Ihr Schlüssel zu langfristigem Börsenerfolg, und unsere Hingabe für Ihre finanzielle Freiheit wurde über die Jahre hinweg bestätigt. Treten Sie in die Welt des X-Sequentials Trading Börsenbriefs ein und entdecken Sie, wie Sie Ihre finanziellen Ziele schneller erreichen können. Ihr Erfolg ist zum Greifen nah!

Unsere Methode basiert auf der X-Sequentials Chartanalyse, die seit 2008 erfolgreich angewendet wird. Unsere nachweislichen Erfolge sprechen für sich.

Unser Ansatz wurde in dem Buch "Besser Traden mit X-Sequentials Trading" veröffentlicht, das beim renommierten Börsenbuchverlag erschienen ist. Diese Anerkennung zeigt, dass wir auf anerkannte Expertise setzen.

Einzigartig ist die persönliche Betreuung durch den Autor des Buches und Experten, Devin Sage. Dies ermöglicht eine direkte Interaktion mit einem renommierten Fachmann und individuelle Unterstützung für Ihre Anlageziele.

Unsere Erfolge sind dokumentiert und wiederholbar. Wir haben zahlreiche profitable Handelsmöglichkeiten identifiziert und unseren Abonnenten geholfen, Gewinne zu erzielen.

Unsere Methode hilft nicht nur, Gewinne zu maximieren, sondern auch Verluste zu minimieren. Dies ist entscheidend für langfristigen Erfolg an den Finanzmärkten.

Unsere Kursprognosen und Handelsvorgaben sind mit verschiedenen Finanzinstrumenten sofort umsetzbar. Sie müssen nicht stundenlang Charts analysieren, um von den Märkten zu profitieren.

Durch den Erwerb des X-Sequentials Trading Börsenbriefs erhalten Sie das Werkzeug, um finanzielle Unabhängigkeit zu erreichen. Sie können Ihre eigenen Entscheidungen treffen und müssen nicht auf Experten oder Banken angewiesen sein.

Unsere Methode hat sich auch in volatilen Marktbedingungen bewährt. Egal, ob die Kurse steigen oder fallen, unsere Strategie kann Ihnen helfen, erfolgreich zu handeln.

Wir bieten eine 365-tägige Geld-zurück-Garantie. Wenn Sie nicht zufrieden sind oder keine Gewinne erzielen, erhalten Sie Ihr Geld zurück.

an:

nur 99 Euro im Monat. Das ist weniger als der Preis eines Abendessens in einem schicken Restaurant, aber es könnte der Schlüssel zu Ihrem finanziellen Erfolg sein.

Sichern Sie sich ein ganzes Jahr lang Zugang zum X-Sequentials Trading Börsenbrief für nur 999 Euro, wahlweise zahlbar in drei Monatsraten von jeweils 333 Euro. Das ist eine Ersparnis von zwei Monaten im Vergleich zum monatlichen Abonnement.

Warten Sie nicht länger und verpassen Sie nicht die Chance, Ihre finanzielle Zukunft zu gestalten. Klicken Sie jetzt auf den unten stehenden Link und sichern Sie sich Ihr Abonnement. Werden Sie Teil der exklusiven X-Sequentials Trading Börsenbrief-Gemeinschaft und profitieren Sie von unseren präzisen Prognosen und Handelssignalen.

devin.sage(at) gmail.com devin.sage(at) gmail.com

Als Abonnent*in des X-Sequentials Trading Börsenbrief mit Handelssignalen sichern Sie sich dauerhafte Gewinne!

Sie erhalten Ihren Trading-Börsenbrief per E-Mail und Zugang zum Abonnentenbereich.

Die Laufzeit des X-Sequentials Trading Börsenbrief mit Handelssignalen beträgt 30 Tage, alternativ 12 Monate.

Sie entscheiden selber, ob Sie Ihr Abonnement am Ende der Laufzeit fortführen.

Seit Januar 2012 wurden 1268 Handelssignale veröffentlicht. Davon waren 1000 Handelssignale Gewinner und 263 Handelssignale waren Verlierer.

Das ergibt eine Trefferquote von 78,86 %.

Das X-Sequentials Trading Börsenbrief mit Handelssignalen Musterdepot notiert am 9.6.2023 bei 182263 Punkten.

Der X-Sequentials Trading Börsenbrief mit Handelssignalen beinhaltet nachfolgende

-Bei einem DAX Indexstand von 13150 Punkten wurde im Dezember 2020 ein Kursanstieg bis 15800 Punkten prognostiziert.

Dieses Kursziel wurde Mitte Juni 2021 erreicht!

-Bei einem SP500 Index Stand von 3300 Punkten wurde im August 2020 ein Kursanstieg bis 4000 Punkten prognostiziert.

Dieses Kursziel wurde im April 2021 erreicht!

-Bei einem Dow Jones Industrial Indexstand von 27480 wurde am 3.11.2021 ein Kursanstieg bis 35000 Punkten prognostiziert.

Dieses Kursziel wurde am 10.5.2021 erreicht!

-Bei einem Nasdaq 100 Indexstand von 10905 Punkten wurde Ende Juli 2020 ein Kursanstieg bis 15000 Punkten prognostiziert.

Dieses Kursziel wurde im Juli 2021 erreicht!

-Im September 2021 wurde nach einem X-Sequentials X5 Kursmuster bei einem Light Crude Oil (Erdöl) Stand von $67,67 zunächst ein Kursanstieg bis $84-$88 und anschließend bis $120 prognostiziert.

Das erste Kursziel wurde am 25.10.2021 erreicht, das zweite Kursziel wurde, am 7.3.2022 erreicht!

-Am 26.12.2021 wurde aufgrund eines X-Sequentials X5 Umkehrmusters bei einem DAX Indexstand von 15756,31 Punkten ein Kursrückgang bis 12525 Punkten prognostiziert.

Dieses Kursziel wurde am 7.3.2022 erreicht.

-Am 26.2.2022 wurde bei einem Nasdaq 100 Indexstand von 14189,17 Punkten aufgrund eines X-Sequentials X5 Musters ein Kursrückgang bis 11910 Punkten bis 11455 Punkten prognostiziert. Dieses Kursziel wurde am 12.5.2022 mit 11692,70 Punkten realisiert.

-Im März 2022 wurde bei dem Währungspaar USD/CHF inmitten einer Seitwärtsbewegung bei einem Stand von 0,92 CHF ein Ausbruch der Kurse in Aufwärtsrichtung, gefolgt von einem Kursanstieg bis zu einer X-Sequentials Marke bei 0,9920 CHF prognostiziert.

Diese Prognose ist am 9.5.2022 eingetroffen!

-Am 25.10.2022 wurde bei einem DAX Indexstand von 13052.95 Punkten prognostiziert, dass eine Aufwärtsbewegung bis 14435 Punkten zu erwarten ist.

Diese Kursprognose ist am 15.11.2022 eingetroffen.

Wenn Sie den X-Sequentials Trading Börsenbrief mit Handelssignalen im Abonnement beziehen, werden Sie zu den Gewinnern(innen) an der Börse und im Trading gehören.

Sie werden unabhängig von der Meinung anderer, ihrer Bank, von Experten und von der Masse sein.

Der X-Sequentials Trading Börsenbrief wird Ihnen häufiger und regelmäßiger Gewinne bringen, als diejenigen, die den X-Sequentials Trading Börsenbrief nicht lesen.

devin.sage(at) gmail.com devin.sage(at) gmail.com

Mit freundlichen Grüßen

Devin Sage

www.Technical-Trading-Profits.com

X-Sequentials Trading Börsenbrief

Ihr Weg zum unschlagbaren Börsenerfolg!

Sehr wenige Menschen bringen es im Trading zu irgendwas.

Der Unsicherheitsfaktor an den Finanzmärkten führt oftmals zu Fehlleitungen, bis zum Totalverlust des gesamten Kapitals.

Gar sind unüberwindbare psychologische Barrieren gegeben.

Sehen wir und ein paar psychologischen Barrieren an, die sie bereits überwunden haben (und durch die Sie gewachsen sind); Fahrrad fahren; Schwimmen lernen; der erste Schultag; die erste Verabredung; Hochzeit; Geburt eines Kindes ; Kauf eines Hauses (wenn Sie diesen Abschnitt zu Ende gelesen haben, werden Sie eine weitere psychologische Barriere überwunden haben!). All das praktisch ganz einfach; Sie waren sehr wohl in der Lage, all diese Dinge zu bewältigen. Was war schwierig dabei? All diese Situationen enthielten eine psychologische - mentale - Hürde, der Sie sich stellen und die Sie überwinden mussten. Sie mussten sich praktisch selbst beweisen, dass Sie es schaffen können!

Sie können es schaffen, erfolgreich zu sein!

Was haben diese Situationen alle gemeinsam? Angst. Aber nicht irgendeine Angst, wie die körperlicher, instinktive Angst, wenn man den Käfig des Löwen betritt. Es muss eine psychologische Angst sein, der Sie ausgesetzt sind.

Denken Sie noch einmal an all die Dinge, die Sie unternommen haben, um Erfolg zu haben. Löste irgendetwas, davon eine psychologische Angst bei Ihnen aus? Nein. Sie bewegten sich in ruhigen psychologischen Sphären und umschifften all das, was Sie sich unter Erfolg vorstellen. Daher lasen Sie Bücher, besuchten Seminare, versuchten positiv zu denken, bekräftigten Ihre Absicht - machten alles Mögliche, stellten sich jedoch nicht Ihrer Angst! Fallschirmspringen, Bergsteigen, Bungee-Jumping bringt es auch nicht. Es ist das, was wenige Börsenakteure erreichen: ein regelmäßiges Einkommen zu erzielen. Das zeichnet den wahren Helden aus. Und genau aus diesem Grund haben diese Helden eine große Anziehungskraft.

Sie brauchen sich aber jetzt ohne den X-Sequentials Trading Börsenbrief mit Handelssignalen nicht den Finanzmärkten zu stellen, um ein Held zu sein. Da es hierbei vor allem um Ihre Wahrnehmung geht, beginnt Ihr Erfolg schon bei Ihnen zu Hause, wenn Sie im Büro sitzen oder durch die Stadt oder ein Einkaufszentrum bummeln, waghalsig kann jeder sein, aber wirklich erfolgreich werden nur wenige. Es schaffen nur sehr wenige von tausend ...

Wenn Sie bereit sind, werde ich Ihnen mittels des X-Sequentials Trading Börsenbriefs zeigen, wie es geht.

Sie werden wöchentlich aktuellsten X-Sequentials Kursprognosen und Handelssignale erhalten.

Es gibt noch einen Grund, weshalb der X-Sequentials Trading Börsenbrief mit Handelssignalen so erfolgreich ist: Der X-Sequentials Trading Börsenbrief führt Sie genau zu dem, was Sie suchen und erstreben, nicht zu Dingen, die für jemand anderes erstrebenswert sind oder lohnenswert sind. Kostenlose Kursprognosen gibt es haufenweise, weil diese durch Brokerhäuser in Auftrag gegeben werden. Es geht beim X-Sequentials Trading Börsenbrief mit Handelssignalen darum, was für Sie das Richtige ist. Neil Weintraub sagte einmal, dass gute Trader ihren eigenen Börsenbrief haben. Ich bin seit Februar 1996 an den Märkten aktiv, So wie es mir früher gehr, geht es wahrscheinlich auch Ihnen - Sie wissen nicht, wohin die Märkte als nächstes verlaufen werde und erleiden deswegen Geldverluste.

Der X-Sequentials Trading Börsenbrief mit Handelssignal werden Sie nie wieder der Frage unterliegen, was als Nächstes an der Börse passieren wird.

Sie stehen hier an einem Wendepunkt, der spannender und lohnender ist, als ich es mit Worten ausdrücken kann.

Wenn Sie weiter nach "Hilfe" Ausschau halten, die genau Ihren jetzigen Standpunkt unterstützt, werden Sie nie mehr erreichen, als Sie bis jetzt erreicht haben. Und was bringt Ihnen das? Letztendlich gar nichts! Haben sie längst nicht die Nase voll von schönen Reden und Lügen? Wenn Sie Ihr Trading verändern wollen und damit zugleich Ihr Leben, brauchen Sie etwas neues, etwas Andres, etwas, das Sie noch ausprobiert haben.

Sie brauchen einen effizienten Trading-Börsenbrief und keine Börsenzeitschrift oder Zeitung.

Wenn Sie der Meinung sind, dass Erfolg leicht zu haben ist, dass Erfolg sich einfach einstellt und wie aus dem Nichts erscheint, wenn Sie von einem Mittagsschlaf aufwachen, dann werden Sie die Enttäuschung Ihres Lebens erleben - im wahrsten Sinne des Wortes.

Wenn Sie den X-Sequentials Trading Börsenbrief mit Handelssignalen nicht lesen, werden sie Ihren Herzenswunsch möglicherweise nie erfüllen können. Es liegt ganz bei Ihnen..... Was ist Ihnen wichtig?

-Es gibt keinen triftigen Grund, den X-Sequentials Trading Börsenbrief mit Handelssignalen nicht auszuprobieren. Wäre es nicht schön, ein Leben ohne all diese Probleme zu führen.

"Ich habe nicht das Geld" (Das Geld verschwenden oder verlieren Sie so oder so. Leihen Sie sich das Geld und fangen Sie an!)

"Ich kann nicht, weil ich zu wenig davon weiß." (Von Erfolg wissen Sie ebenso wenig - daher haben Sie auch keinen" Stellen Sie selbst fest, welch ein Gefühl es ist, Erfolg zu haben!).

"Ich bin zu beschäftigt." Zu beschäftigt mit was? Ihren Kopf übr Wasser zu halten und zu arten, bis der Erfolg zu Ihnen kommt? !)

"Woher soll ich wissen, dass ich Ihnen vertrauen kann?" (überprüfen Sie mich! Oder noch besser rufen Sie mich an (siehe Impressum), schrieben Sie mir eine E-Mail, oder googeln Sie nach mir. Hat Ihnen schon jemals ein solches Angebot gemacht?).

Was immer Ihnen sagt, dass Sie dieses Angebot nicht annehmen sollen, ist das eigentliche Übel, das Sie besiegen müssen, wenn Sie Erfolg haben wollen. Denn das ist es, was Sie abhält. Und jetzt müssen sie diesem Übel direkt ins Auge blicken.

Ich möchte Ihnen außerdem noch sagen, dass mit Ihnen alles in Ordnung ist - was sie bislang versucht haben, funktioniert nur einfach nicht.

Dies ist eine ganz besondere Chance für Sie - - ich hoffe, Sie werden sie sich nicht entgehen lassen.den sie sich nciht entgehenlassen.

„Devin Sage der Erfinder: „Anhänger der Technischen Analyse benutzen Charts, um daraus die weitere Entwicklung eines Aktienkurses oder eines Indexverlaufs abzuleiten.

Devin Sage legt auf diese klassische Methode noch eine Schippe darauf: Er hat eine eigene Methode der Chartformationsanalyse entwickelt: X-Sequentials.“

Quelle: Der Aktionär.de

„Mithilfe der X-Sequentials-Analyse und seiner 14 Jahre Trading Erfahrung nimmt er DAX und Co. unter die Lupe. Seine Handelsinstrumente sind CFDs oder Futures, die Trefferquote seiner Analysen ist beeindruckend. Die X-Sequentials-Analyse trifft nicht nur präzise Aussagen darüber, wo sie das Kursziel einer Aktie sieht, sie sagt auch klar voraus, wann dieses Ziel erreicht werden soll. […] Lassen Sie sich von der Aussagekraft der X-Sequentials®faszinieren.“

Quelle: tradingcoach.de

„Devin Sage hat den Anspruch, mit dem von ihm entwickelten System der X-Sequentials genau das leisten zu können: die Vorhersage präziser Kurs- und Zeitziele. Und seine eigenen Trading-Erfolge geben ihm recht. Seit 15 Jahren ist Sage an den Märkten aktiv.

Dabei gelingt es ihm mit seinem innovativen Ansatz erstaunlich gut, präzise Vorhersagen über den weiteren Kursverlauf zu machen.“

Quelle: Aktionär Print-Ausgabe 5/11

„In der vergangenen Woche, der DAX notierte unter 7.100 Punkten, haben sich kaum Trader klare Prognosen zugetraut. Anders Tradingcoach Devin Sage: Er empfahl insgesamt sechsmal, in die jeweiligen Märkte einzusteigen. Die Zwischenbilanz: Ein Plus von bis zu 300 Pips und 230 DAX-Punkten.“

Quelle: Der Aktionär.de

„Die Gelassenheit, mit der Devin Sage an seine Trades geht, ist immer wieder verblüffend.

Kein Wunder: Er beschäftigt sich auch nicht mit hektischen Day-Trades und begnügt sich nicht mit Mini-Gewinnen. Er setzt auf große, übergeordnete Impulse, die durchaus mal 600 bis 1.000 Punkte oder Pips bringen können.“

Quelle: Der Aktionär.de

„Devin Sage setzt bei seinen Chartanalysen auf ein System, das er selbst entwickelt hat.

Er arbeitet mithilfe der sogenannten X-Sequentials, einer Sonderform der Chartformationsanalyse. Im kurz- bis mittelfristigen Bereich sind seine Prognose beeindruckend treffsicher, denn nicht nur die vorhergesagten Kursmarken werden in der Regel getroffen, sondern auch zum prognostizierten Zeitpunkt.“

Quelle: Der Aktionär.de

„Devin Sage lag in den letzten Wochen meistens goldrichtig. Anleger, die seinen Prognosen für den DAX, Silber oder verschiedene Währungspaare folgten, konnten gute Gewinne einfahren. Nun sieht der Coach ein hochinteressantes Szenario im DAX. Zuletzt hatte Devin Sage auf einen steigenden DAX gesetzt, ein Szenario, das korrekt aufging. Auch die bestehende Long-Position im Silber konnte überzeugen.“

Quelle: Der Aktionär.de

„Devin Sages Chartanalyseverfahren soll Chartanalysten das Leben leichter machen: Statt sich mit einer Vielzahl von Chartformationen zu befassen, geht es bei dieser Methode nur um die X-Sequentials-Muster. X-Sequentials® funktionieren in jedem Zeitfenster und in jedem Markt […] Besonders die Tatsache, dass nur zwei Grundmuster nötig sind, um das gesamte Kursgeschehen einzuteilen und Preis- und Zeitziele der nachfolgenden Marktbewegungen zu bestimmen, macht den Charme dieses Systems aus.“

Quelle: Zertifikate Kompakt

-Ich bin erst seit einem Monat Abonnent des X-Sequentials Trading Börsenbriefs mit Handelssignalen und bin positiv überrascht.

Dank Herrn Sage konnte ich innerhalb von zwei Handelstagen einen Gewinn von 1315 Euro verbuchen. Auf das eingesetzte Kapital entspricht das einem Gewinn von 20 %. Ich habe mich sehr gefreut und glaube das gefunden zu haben, was ich ein Leben lang gesucht habe.

-Vielen Dank, dass Sie es uns einfachen Menschen ermöglichen, auf diese Weise an der Börse zu handeln. Weiterhin viel Erfolg.

-Respekt, super Leistung, danke schön.

-Glückwunsch, super Trade, war dabei, vielen Dank.

-P.S. Ich bin sehr glücklich und zufrieden, eine Person mit hohem Wissen wie Sie gefunden zu haben und von einem hohen Maß an Vertrauen, dem ich vertraue und mit Sicherheit Geld an der Börse investieren kann.

-Aufgrund Ihres Börsenbriefs kann ich auf einen Ertrag reiches Börsenjahr 2017 zurückblicken – danke für den hervorragenden Service!

-Hallo, Herr sage, bin jetzt knapp 3 Monate dabei, die Qualität ihrer Signale ist wirklich das beste, was ich kenne, bin auch richtig begeistert.

-Guten Abend, Herr Sage! Ich hatte 3 Tage keinen Internet-Zugang. Gerade habe ich all Ihre Arbeiten gelesen. Also großes Kompliment für Ihre Aktivitäten in den letzten Monaten. Das ist schon eine besondere Klasse, […]

-Vielen Dank für die Freischaltung, habe mich etwas eingelesen und ich bin ziemlich erstaunt, welche Arbeit sie sich machen, die Informationen, die sie bieten sind, sehr umfassend……..

-Hallo Herr Sage, habe mir gestern Abend die Mühe gemacht und im Archiv gestöbert, es ist ja erstaunlich, wie die Prognosen eintreffen.

-Ich bin angenehm überrascht über die präzisen Handelssignale, habe nie etwas Besseres erlebt.

-Ich habe mich lange mit Komplimenten zurückgehalten, doch heute ist es mir ein großes Bedürfnis, Ihnen zu der Treffsicherheit Ihres X-Sequentials Chartanalyseverfahren zu gratulieren. Es ist einfach unglaublich und beeindruckend, wie die X-Sequentials Prognosen zielstrebig angewandt und realisiert werden können. Dieses ist für mich nach 30-jähriger Börsenerfahrung sehr beeindruckend und spricht für Ihre sehr große Kompetenz. Das heutige Tagesergebnis betrug 12.000 Euro mit nur einem Trade im DAX. Andere mir bekannte Signaldienste landen oft nur Zufallstreffer und können sich langfristig durch niedrigere Preise als Mitbewerber behaupten: Es ist schon amüsant, in den öffentlichen Kolumnen mitanzusehen, wie andere Börsendienste Sie kopieren (seien es veröffentlichte Kursziele oder kostenlose live Trading Webinare, die Sie Herr Sage im Jahr 2010 wohl m. E. als Erster angeboten haben). Die versprochenen Gewinne der Technische-X-Analyse Mitgliedschaft decken bei Weitem die Kosten, sodass ich meine Mitgliedschaft um ein weiteres Jahr verlängert habe. Mit freundlichen Grüßen H. B.

-Sehr geehrter Herr Sage, Ihre prognostizierten Kursziele, insbesondere die 6400 Zähler im DAX und die 1.42 im EUR/USD, wurden ja genau getroffen. Hauptsächlich, da diese Kursziele mit klassischer Charttechnik nicht ersichtlich sind, möchte ich an dieser Stelle mein Kudos aussprechen. Mit besten Grüßen M.S.

-Ich bin sehr beeindruckt von Ihren Prognosen.

-Ich habe nach dem großartigen Mittwoch auch heute alles befolgt und bin guter Dinge. Manchmal wird es mir unheimlich. Aber gerne weiter so.

-Kompliment, der Trade war genial!

-Danke für die angenehme Zusammenarbeit.

-Hallo Devin, ich knie nieder vor dieser Leistung. Einfach nur genial. Weiter so

-Meine höchste fachliche Anerkennung ans Sie!

- … Als ich Sie zum ersten Mal im DAF (Deutschen Anleger Fernsehen) gesehen habe, wusste ich, dass Sie der richtige Mann sind! Ihre Ruhe und Genauigkeit beim Trading ist beeindruckend.

-Hallo Herr Sage, ihre Trading-Tipps waren wie bisher immer super. Diese Woche habe ich überwiegend auf Sie gehört und habe bis jetzt Dank Ihrer schon fast genialen Präzision – gut 45 % Plus gegenüber letztem Freitag – auf mein Kapital.

-Weiterhin liegt das Ziel bei mindestens, 5179 Punkten. Bereits seit dem 26.10.09 haben Sie dieses mehrfach geschrieben … und ich muss sagen, es sieht alles danach aus, als sollte deine Zielprognose noch vor Ende dieser Woche erreicht werden. RESPEKT!

-Sie machen echt großartige Arbeit, Herr Sage! Machen Sie weiter so! Vielen Dank!

-Glückwunsch!- Prognostiziertes Kursziel erreicht!

-Guten Tag, Herr Sage! …. Kompliment für das genaue Preisziel …

-Herzlichen Glückwunsch noch einmal nachträglich und vielen Dank für Ihre Arbeit hier …

-Danke für das X-Sequentials Coaching. Ich bin bis in der Früh gesessen und habe mir ca. 1/3 der Unterlagen durchgelesen und bin noch immer begeistert. Ich finde es toll, dass so ein Mensch wie Sie, solche Informationen einem breiten Publikum präsentiert. Denn viele andere – ich habe schon einige Bücher über diese Materie (Märkte, Börsen) gelesen, aber alle, so hatte ich bisher das Gefühl, geben dir die Feinheiten – das Spezialwissen – nicht weiter. Das zeigt von großer charakterlicher Stärke. Danke dir. Übrigens dank deiner X X-Sequentials Analysen – und ich bin erst 2 Tage Kunde – konnte ich bisher 3 Trades starten – insgesamt + 230 Punkte. Einfach nur genial. Die gestrige Handelsvorgabe ist wieder aufgegangen.

-Ich habe dank der X-Sequentials Prognosen mein Konto bereits verfünffacht! (500 % !!) Ich bin sehr zufrieden.

-In letzter Zeit ist meine Performance echt besser geworden. Ich frag’ mich nur ernsthaft, was ich ohne die Prognosen von Technische-X-Analyse.de machen würde… Die Hälfte der Zeit wäre ich ohne Plan!

-Die X-Sequentials Prognosen sind der absolute Kick!

-Wir freuen uns über den erwirtschafteten Erfolg in diesem Monat. Weiterhin viel Erfolg uns allen!

-Die Handelsvorgaben von Herrn Sage sind einsame Spitze. Für diesen Preis gibt es meiner Meinung nach nichts Vergleichbares. Man konnte in den letzten 2 Wochen täglich gut und gerne zwischen 50 und 100 Punkte im DAX gewinnen. Unnötige Verlusttrades werden vermieden.

Die Qualität Ihrer Vorgaben ist Top!

-Übrigens möchte ich noch mein Lob für die Klasse deiner Tradingpläne vergangener Woche aussprechen, erste Sahne

- …die Genialität der X-Sequentials beeindruckt immer wieder aufs Neue…

DISCLAIMER/HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Die vorgestellten Kommentare und Marktanalysen sind keine Beratung oder Wertpapierdienstleistung im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes und stellen keine Handlungsempfehlung zum Kauf oder Verkauf jeglicher Art von Wertpapieren oder Derivaten dar. Für eventuell entstehende finanzielle Schäden wird keine Haftung übernommen. Offenlegung gemäß §34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung einer Analyse nicht investiert.

Impressum

Technical-Trading-Profits.com

Verantwortliche Person: Devin Sage

E-Mail:devin.sage(at)technical-trading-profits.com

Tel.: 01520 4395770