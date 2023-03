Die Bergbauindustrie im Wandel der Zeit

2022 war geprägt von zwei unterschiedlichen Halbjahren

Im ersten Halbjahr 2022 herrschte noch Optimismus, die Pandemie war auf dem Rückzug und die Rohstoffnachfrage stieg an. Dann erreichte Ende 2022 die Inflation ihren Höhepunkt. Die Bergbaugemeinde wirft nun einen besorgten Blick auf die wichtigen Explorationsbudgets und wie sich diese in 2023 entwickeln werden. Zwar wuchsen die Budgets der Bergbau-Junioren in den letzten Jahren an, aber so leicht wie 2021 ist es heute nicht mehr an frisches Geld zu kommen. So wird ein Budgetrückgang für das laufende Jahr von zehn bis 20 Prozent prognostiziert. Besser haben es da die Großen der Branche und die kleineren Unternehmen, die finanziell gut aufgestellt sind und denen Finanzierungen gelingen. Jüngst hat beispielsweise Tudor Gold mittels einer Privatplatzierung Geld für die weiteren Arbeiten am Treaty Creek-Projekt eingesammelt. Das in British Columbia gelegene Projekt hat bereits früher produziert.

Im Jahr 2022 hat sich das Budget für Gold und auch Kupfer im Vergleich zu anderen Metallen am meisten vergrößert. Auch wenn im Hinblick auf die Energiewende Batteriemetalle wie Lithium stark im Blickpunkt standen und stehen, so bleibt Gold weiterhin das erste Ziel für globale Explorationsbudgets. Die zweite Jahreshälfte 2022 litt unter der Inflation, geopolitischen Querelen und Rezessionsängsten. Und so sanken auch die Marktkapitalisierungen und Finanzierungstätigkeiten wurden beeinträchtigt. Die Junioren konnten insgesamt gut 12 Milliarden US-Dollar einsammeln. Im Vergleich zu 2021, als es noch mehr als 21 Milliarden US-Dollar waren, also wenig. Da Gold sehr gut in 2023 startete, ging es gleich mit den Explorationsbudgets nach oben. Auch bei den Bergbaugesellschaften sind die Kosten gestiegen, aber wie gesagt, gut finanzierte noch kleinere Goldunternehmen mit den passenden Projekten sollten auch im laufenden Jahr gut vorankommen. So zum Beispiel Revival Gold mit seinem Beartrack-Arnett-Goldprojekt, in Idaho gelegen. Eine Vormachbarkeitsstudie soll bis Mitte des Jahres fertiggestellt sein.

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.



Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 - 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/.