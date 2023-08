Bergbaugigant Rio Tinto stößt Lithiumexploration in James Bay-Region an

Rio Tinto Exploration Canada eine Tochtergesellschaft des Bergbaugiganten Rio Tinto (WKN 852147) hat das erste Explorationsprogramm nach Lithium auf den Projekten Mythril und Galinée von Midland Exploration gestartet. Beide Projekte liegen in der Region James Bay in der kanadischen Provinz Québec, die sich in den letzten Jahren und Monaten zu dem Hotspot der kanadischen Lithiumjagd entwickelt haben.



Midland und Rio Tinto hatten bereits im Juni diesbezüglich eine Joint Venture-Vereinbarung abgeschlossen. Auch der Minenriese spielt dabei das „nearology“ Spiel, liegen doch die Mythril-Regionalprojekte in nur 12 bis 50 Kilometern Entfernung zur Lithiumentdeckung Corvette von Patriot Battery Metals (WKN A3CREZ).



Die Mythril-Regionalprojekte bestehen dabei insgesamt aus 730 Claims mit einer Fläche von 370,1 Quadratkilometern. Das Galinée-Projekt wiederum befindet sich in rund 4 Kilometern Entfernung zu den Lithiumpegmatiten, die Winsome Resources auf dem Adina-Projekt entdeckt hat. Hier handelt es sich um eine Fläche 27,7 Quadratkilometern verteilt auf 54 Claims.



Auch auf Goldinvest.de beobachten wir verschiedene Unternehmen, die unserer Ansicht nach aussichtsreiche Lithiumgrundstücke im Bereich James Bay erworben haben und sich in unterschiedlichen Phasen der Erkundung befinden.



Dazu gehören zum Beispiel Arctic Fox Lithium (WKN A3D7WN / CSE AFX) mit den Projekten Kana Lake, Pontax North und Delta Lake, die unter anderem in der Nähe der Lithiumliegenschaften von Allkem liegen. Ein weiteres Beispiel ist Brigadier Gold (WKN A2DNV3 / TSXV BRG) mit dem Nemaska2-Projekt oder auch Gold Lion Resources (WKN A2PVCF / CSE GL) mit dem Mia-3-Projekt ganz in der Nähe von Q2 Metals (WKN A3D4CR / TSXV QTWO), um nur einige zu nennen. Allerdings wird die Exploration in vielen Gebieten Kanadas immer noch durch die riesigen Waldbrände beeinträchtigt, sodass viele Unternehmen ihrem Explorationszeitplan hinterherhinken.



Einen Überblick über die von Goldinvest.de beobachteten Lithiumfirmen insgesamt gibt es hier:





