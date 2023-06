Bergbau - wichtig für die Wirtschaft und eine Anlagechance

2022 sollen laut Schätzungen der Minenkonzerne global eine Billion US-Dollar umgesetzt werden

Hierzulande ist die Minen- und Bergbaubranche im weltweiten Vergleich eher gering. Etwa zwei Milliarden Euro jährlich macht der Umsatz jedes Jahr aus. Edelmetalle werden beispielsweise in Mexiko und Peru, in Kanada und in Afrika gefördert. Bestimmte mineralische Rohstoffe wie Kali und Salz nehmen in Deutschland im Vergleich zur restlichen Welt eine relativ starke Stellung ein. Kalidünger, meist kommt er aus Kanada, Russland und dem Nahen Osten, ist unverzichtbar für den Anbau von Pflanzen. Schließlich will die Weltbevölkerung, die immer noch wächst, ernährt werden. Gut acht Milliarden Menschen gibt es jetzt auf der Erde, 2050 sollen es 9,71 und 2100 rund 10,35 Erdenbewohner geben. Ein ausgezeichnetes Kalibecken existiert in Afrika. Dort im bergbaufreundlichen Gabun ist Millennial Potash zugange und entwickelt ein Kaliprojekt. Sehr zum Vorteil des Unternehmens dient nun in der Nähe der Bau eines Hafens. Denn mit einem einfachen Zugang zu einem Hafen können nicht viele Kaliprojekte punkten.

Rohstoffunternehmen brauchen Finanzierungen. Ohne Rohstoffe kann beispielsweise die weltweit angestrebte Dekarbonisierung nicht gelingen. Gerade ist aber der Bergbausektor in einer Phase der Investitionskürzungen. Und diese Kürzungen werden laut Prognosen auch das Gesamtjahr 2023 beherrschen. Gerechnet wird für dieses Jahr mit einem um 11 Prozent geringeren Investitionsvolumen. Hier setzt Queen’s Road Capital Investment an. Das Unternehmen investiert in Rohstoffunternehmen, die den Fokus auf Edelmetalle wie Gold, Basismetalle wie Kupfer und auf Uran legen. Die Gesellschaft verdient grob gesagt mit Wertpapieren und die Aktionäre von Queen’s Road Capital Investment verdienen mit Wandelanleihen. Insgesamt eine etwas andere, aber auch äußerst interessante Möglichkeit am Rohstoffmarkt zu investieren.

