Bergbau und Klimawandel

Auch im Bergbausektor ist der Klimawandel ein Thema

Laut dem Umweltbundesamt ist der Bergbau für etwa sechs bis acht Prozent der globalen CO2-Emissionen verantwortlich. Davon entstehen rund zwei Prozent bei der Gewinnung von Metallen und Industriematerialien. Heute sind 0,5 bis ein Prozent der Fahrzeugflotten vollelektrisch. Erneuerbare Energien werden nur selten genutzt. Der Bergbau verbraucht viel Wasser, findet gleichzeitig oft in sehr trockenen Regionen statt. Gearbeitet wird an geschlossenen Wasserkreisläufen sowie an einer Vergrößerung der elektrisch betriebenen Fahrzeuge. Auch die Abbaumaßnahmen und die Transportketten sind ein Thema. Die Verringerung der Energieproduktion aus fossilen Brennstoffen ist also im Bergbau auch ein Thema.





So wie auf der einen Seite der Bergbau notwendig ist, um Solarzellen, Lithium-Ionen-Batterien oder Windkrafträder herzustellen, so muss der Bergbau auch für sich für Nachhaltigkeit und Dekarbonisierung sorgen. Mit der steigenden Weltbevölkerung steigt auch die Nachfrage nach Rohstoffen. Zudem wächst die Mittelschicht. Soziale Verantwortung, Klimabewusstsein und Nachhaltigkeit werden im Bergbau immer wichtiger.





Ein Goldunternehmen, das sich besonders für Umweltbelange, Nachhaltigkeit und die Zusammenarbeit mit regional betroffenen Gruppen in Nicaragua einsetzt, ist Calibre Mining. Im zweiten Quartal 2022 konnte das Unternehmen zudem mit einer Rekordproduktion von knapp 60.000 Unzen Gold punkten. Dies waren 37 Prozent mehr als im Vorjahresquartal. Auch Torq Resources legt großen Wert auf Umwelt, Kultur, Verantwortung, Respekt und Menschen. Das Kupfer- und Goldexplorationsunternehmen besitzt aussichtsreiche und hochwertige Beteiligungen in Chile.





Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Calibre Mining (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/calibre-mining-corp/) und Torq Resources (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/torq-resources-inc/).





Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.



Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 - 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/.