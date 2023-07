Bergbau-Jurisdiktionen mit bester Bewertung

Immer wieder mal wird die Bergbaufreundlichkeit der Länder, in denen Bergbau betrieben wird, untersucht

Die Erschließung und Ausbeutung von Lagerstätten erfordert viel Zeit und verursacht hohe Kosten. Investitions- und Vertragssicherheit ist für die Bergbauunternehmen daher bedeutsam. Die betroffenen Staaten hingegen streben nach Steuern und Abgaben. Oft gibt es in Entwicklungs- und Schwellenländern reichlich Rohstoffe, während Industriestaaten mit Rohstoffen nicht so reich gesegenet sind. Bei der jüngsten Untersuchung belegte Nevada den ersten Platz der attraktivsten Bergbaujurisdiktionen. Auf Platz zwei folgt Westaustralien, dann Saskatchewan in Kanada. Die nächsten Kandidaten sind Neufundland und Labrador, Colorado, das Northern Territory, Arizona, Quebec, Südaustralien und Botswana. Das Fraser Institute führt diese Untersuchung jedes Jahr durch. Weitere kanadische Provinzen landeten auf Platz zwölf (Ontario), Platz 14 (Manitoba) und Platz 15 (British Columbia).

Da freuen sich sicher Bergbaugesellschaften, die ihr Bergbauland weit oben in der Hitliste finden. In Nevada und auch in Idaho und Montana ist beispielsweise US Critical Metals vertreten. Das Unternehmen legt den Fokus in Nevada auf Lithium, das Clayton Valley Lithiumprojekt besteht aus 180 aneinandergrenzenden Claims und ist bereits weit fortgeschritten. Idaho und Montana stehen bei US Critical Metals für Kobalt, Seltene Erden und Lithium. Also alles Rohstoffe, denen ein großes Nachfragewachstum bescheinigt wird. In Saskatchewan, berühmt für den Uranreichtum, ist IsoEnergy tätig. Im östlichen Athabascabecken dort befinden sich die aussichtsreichen Uranprojekte der Gesellschaft.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von IsoEnergy (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/iso-energy-ltd/) und von US Critical Metals (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/us-critical-metals-corp/).

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.



Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 - 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/.