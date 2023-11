Bergbau im Aufschwung

Noch fehlt der zündende Funke, der das Gold glänzen lässt. Aber das wird sich ändern

Professionelle Anleger halten sich noch zurück. Zwar hält sich der Goldpreis gut, knapp unter der 2.000 US-Dollar-Marke, aber der GDX-Index, der Goldunternehmen abbildet, ist noch im Minus. Das bedeutet, dass es eine deutliche Differenz gibt zwischen dem Goldpreis und Goldaktien. Viele Goldaktien dürften daher gerade günstig eingekauft werden können. Blickt man auf den Finanzierungsbereich, so ist es besonders für kleinere und jüngere Goldunternehmen nicht einfach Geld für ihre Projekte aufzutreiben. Einfacher ist es, wenn eine Gesellschaft mit hervorragenden Projekten und einem erfahrenen Management punkten kann. Im Bereich Finanzierungen von Bergbauunternehmen kommt Queen’s Road Capital Investment ins Spiel. Die Gesellschaft gibt Minenfirmen mit Gold-, Basismetall- und Uranprojekten Geld. Den Erfolg von Queen’s Road Capital Investment sieht man an den gerade aufgestockten Dividendenzahlungen und am Wachstum des Wandelschuldverschreibungsportfolios. Das Unternehmen rechnet für 2024 mit steigenden Bruttoeinnahmen allein aus dem bestehenden Portfolio. Eine interessante Möglichkeit also für Anleger auf ein solches Finanzierungsunternehmen zu setzen.

Wer lieber klassisch auf ein Unternehmen mit Gold und Silber setzen möchte, kann sich Sierra Madre Gold and Silver anschauen. In Mexiko, einem Land, das berühmt für seine Gold- und Silbervorkommen ist, besitzt Sierra Madre Gold and Silver die Liegenschaften La Guitarra (Silberäquivalentressourcen, nachgewiesen und angedeutet bei gut 27 Millionen Unzen) sowie Tepic und La Tigra.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Queen’s Road Capital Investment (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/queens-road-capital-investment-ltd/) und Sierra Madre Gold and Silver (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/sierra-madre-gold-and-silver-ltd/).

