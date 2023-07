Beim bald steigenden Goldpreis Royalty-Unternehmen nicht vergessen

Weitere Suchergebnisse zu "Gold":

Wollen Anleger bleibende Werte schafften, dürfen Gold und Goldgesellschaften nicht vergessen werden

Physisches Gold steht eigentlich immer im Interesse der Anlegergemeinschaft, auf den Bereich der Royalty-Unternehmen wird weniger der Blick gerichtet. Noch steht es mit der Stimmung im Bergbaubereich nicht zum Besten, besonders wenn Gesellschaften Geld brauchen. Aber insgesamt haben sich die Bilanzen der Unternehmen verbessert. Nun muss nur noch der richtige Funke kommen. Geldgeber für Bergbaugesellschaften sind oft die Royalty-Gesellschaften. Der Bereich der Lizenzgebührenunternehmen ist ein Sektor, der für lukrative Gewinne sorgen kann. Diese Unternehmen haben keine Produktionskosten, verdienen mit Streaming- und Lizenzgebühren. Natürlich gilt, je kleiner ein Unternehmen ist, desto risikoreicher ist eine Beteiligung, aber dafür können sich sehr gute Chancen bieten. Damit mehr Investoren in Edelmetallgesellschaften oder Royalty-Unternehmen investieren, sind höhere Goldpreise natürlich die beste Voraussetzung. Wirklich entscheidend sind auf jeden Fall langfristige Trends, eine kurzfristige Volatilität sollte besser kaum beachtet werden. Wohin sich der Goldpreis in den nächsten Monaten bewegen wird, kann schlecht vorhergesagt werden, aber auf längere Frist überzeugen Goldinvestments. Das zeigt auch die Geschichte. Die westlichen Länder sorgen für wachsende Defizite. Zentralbanken rüsten sich bereits vor Staatsschuldenkrisen, indem sie Gold einkaufen. Kaum jemand macht sich Gedanken, wohin das führen wird. Irgendwann könnte das dicke Ende kommen. Gut, wer dann bereits in Gold investiert ist, vielleicht auch in ein Royalty-Unternehmen. Da gäbe es Osisko Gold Royalties. Das Unternehmen verfügt über mehr als 180 Lizenzgebühren und Streams, ausgerichtet auf Nordamerika. Mit dabei ist die fünfprozentige Net Smelter Return-Lizenzgebühr bezüglich der größten Goldmine (Malartic-Mine) in Kanada (Lebensdauer mindestens bis 2042). Ebenfalls gut aufgestellt ist in der Royalty-Branche Gold Royalty in den USA. Mehr als 200 Lizenzgebühren sind im Portfolio. Auch bei diesem Unternehmen gibt es noch viele Explorationschancen bei den Projekten.





