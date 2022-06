Beim Goldhandel tut sich was

Indien und die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) sind eine Partnerschaft in Sachen Goldhandel eingegangen

Die sogenannte Comprehensive Economic Partnership zwischen den beiden Staaten ist eine wegweisende Vereinbarung. Es ist Indiens erster derartiger vollständiger Freihandel mit einem Land seit mehr als zehn Jahren. Bedeutungsvoll ist dies deshalb, weil die VAE der drittgrößte Handelspartner nach China und den USA sind. Vor der Partnerschaft exportierte Indien Waren im Wert von rund 29 Milliarden US-Dollar in die VAE, bei einem Einfuhrzoll von fünf Prozent. Nun sind die meisten Waren zollfrei. Damit will die indische Regierung ihre Exporte schnell auf 40 Milliarden US-Dollar steigern. Langfristig soll dieser Wert 100 Milliarden US-Dollar erreichen. Besonders der Handel zwischen den beiden Ländern mit Edelsteinen und Schmuck soll so gefördert werden.





Der Hintergrund ist, dass die VAE zweitgrößter Edelmetalllieferant nach Indien waren, gleichzeitig waren die VAE über Jahrzehnte größter Importeur von indischem Schmuck. 2021 importierte Indien rund 120 Tonnen Gold aus den VAE und exportierte Goldschmuck im Wert von 2,7 Milliarden US-Dollar. Vor der Pandemie lagen die Exporte von Goldschmuck zwischen fünf und sechs Milliarden US-Dollar. Mit der neuen Partnerschaft gelangt indischer Schmuck jetzt zollfrei in die VAE. Insgesamt sollte der Handel zwischen den VAE und Indien zunehmen. Ob dadurch in den nächsten Jahren der Handel im Westen wirtschaftlich darunter leiden wird, wird sich erst zeigen müssen. Gold ist jedenfalls begehrt, nicht nur bei den Indern, sondern bei Anlegern, die sich damit ein bisschen Sicherheit verschaffen wollen. Dies könnte auch oder sogar besonders mit einem Investment in Goldaktien gelingen. Dabei bekommt der Anleger bei Royalty-Unternehmen die Diversifizierung gleich mitgeliefert. Empress Royalty besitzt 17 Edelmetallinvestments bezüglich Gold und Silber in Peru, Kanada und Mexiko. Gold Royalty hat mehr als 190 Lizenzgebühren in seinem Portfolio (USA). Das letzte Halbjahr lieferte Rekordumsätze.



