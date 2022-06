Beim Bitcoin-Debakel gibt es auch Gewinner

Die Börsenkrise ist spätestens seit dem Wochenstart wieder in aller Munde. Nicht nur an den Aktienmärkten geht es zur Sache. Richtig heftig erwischt es gerade die Kryptowährungen.

Der Bitcoin ist gestern auf den tiefsten Stand seit Ende 2020 gefallen. Seit dem Hoch vor gut sieben Monaten summieren sich die Kursverluste auf 70 Prozent. Nach dem Bruch der lange stabilen Unterstützungszone bei rund 30.000 US-Dollar hat der Bitcoin innerhalb kürzester Zeit die Marke von 20.000 Dollar ins Visier genommen. Flankiert wird das Ganze von Meldungen, nach denen Kunden der Berliner Neobank Nuri bei ihren „Bitcoin-Ertragskonten“ aktuell keinen Zugang mehr zu ihren Bitcoins haben. Das Vertrauen in die vermeintlich neue Assetklasse erhält dadurch weitere Kratzer.

Ein Trader, der voll auf diese Entwicklung gesetzt hat, ist Dirk Dünnebeil (Schlingel). Über drei Viertel des Depotwertes in seinem wikifolio Schlingelfolio werden von einem Exchange Traded Product (ETB) besetzt, das die gegenläufige Entwicklung des Bitcoin widerspiegelt und damit von den fallenden Notierungen profitiert. Zuletzt hatte der Trader Ende März den Bestand bei Kursen von 0,78 Euro noch einmal aufgestockt. Seitdem hat sich das Papier fast verdoppelt. Die gesamte Position weist ein Plus von 53 Prozent aus.

Das Musterdepot, das laut Handelsidee eine jährliche durchschnittliche Rendite von „4 Prozent plus x“ erreichen soll, kommt nach den ersten gut sieben Jahren aktuell auf eine Performance von 137 Prozent oder 12 Prozent pro Jahr. Im bisherigen Jahresverlauf gelang vor allem dank der erfolgreichen Short-Spekulation beim Bitcoin ein Wertzuwachs von 38 Prozent. Gewohnt ausführlich und süffisant hat der Trader die jüngsten Entwicklungen kommentiert. Dabei ließ er seiner Freude freien Lauf: „Hui - jetzt geht’s langsam ab - was lange währt, wird gut. Ich weiß gar nicht, um wie viel Prozent heute mein Schlingelfolio gestiegen ist - aber es waren viele - sehr viele. Es dürfte der bisher größte Tagesanstieg gewesen sein. Heute kumulierte alles, was ich seit langem voraussage: Bitcoin hat praktisch gecrasht - ca. 5000 Dollar runter - das dürften etwa 20 Prozent Minus gewesen sein.“ Besonders stolz ist Dünnebeil darauf, dass er die bisherige Performance „nicht durch Mitschwimmen bei einer Hype-Hausse“ erzielt hat, sondern „durch Prognosen und Voraussagen bezüglich des Marktes und der Blasen, welche diametral entgegen der Mehrheitsmeinungen waren und die garantiert belächelt wurden, als der Markt weiter nach oben haussierte“. Seine erfolgreiche Bitcoin-Spekulation gehört definitiv dazu.

+140,1 % seit 06.02.2015

+32,6 % 1 Jahr

- Risiko-Faktor

EUR 19.016,19 investiertes Kapital

Schlingel DE000LS9HT88

Ebenfalls auf fallende Kurse bei der von Anlegern wohl am meisten beachteten Kryptowährung setzt seit einigen Tagen immer mal wieder Joachim Klindworth (momentmal). In seinem wikifolio Crypto Trendfollowing verfolgt der Trader einen systematischen Handelsansatz, der sich auf absolutes Momentum und Trendfolgekonzepte bei Bitcoin, Ethereum und Co konzentriert. Da der Trend bei den Kryptos klar abwärts gerichtet ist, sind Short-Positionen bei einer solchen Strategie nur folgerichtig. Die Haltedauer betrug dabei zuletzt immer einige Tage bis Wochen. Der erste Trade im Mai brachte bei zwei Teilverkäufen Gewinne von 11 bzw. 29 Prozent, vor einer Woche wurde eine Position mit einem kleinen Minus von 3 Prozent verkauft.

Seit gestern Morgen ist der Short-ETP mit einem Gewicht von anfangs 11,5 Prozent wieder in dem Ende 2020 eröffneten Portfolio vertreten. Aktuelles Plus: 6,9 Prozent. Das wikifolio kommt seit Eröffnung auf eine Wertsteigerung von 55 Prozent sowie einen Maximalverlust von 30 Prozent.

+54,3 % seit 10.12.2020

+5,1 % 1 Jahr

0,84× Risiko-Faktor

EUR 90.023,21 investiertes Kapital

momentmal DE000LS9RMC0

