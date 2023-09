Beiersdorf: Nivea und Eucerin stützen den Kurs

Weitere Suchergebnisse zu "Beiersdorf":

AKTIE IM FOKUS: Beiersdorf

WKN: 520000 / ISIN: DE0005200000 / Kürzel: BEI

Aktuelle Analyse und Einschätzung sowohl für kurzfristig aktive Trader/Daytrader als auch Einschätzungen und Prognosen für längerfristige Investoren

ABSTRACT: das Wertpapier hat im Mai das Jahreshoch (ATH) formatiert und hat von hier aus moderat zurückgesetzt. In den letzten Handelswochen ist wieder ein verstärktes Kaufinteresse spürbar, die Aktie wieder auf dem Weg in Richtung Jahreshoch.

Fundamentaldaten:

aktueller Preis: 125,90 EUR

Marktkapitalisierung: 28,48 Mrd. EUR

Umsatz 2022: 8,80 Mrd. EUR

Eigenkapitalquote: 62,82 %

KGV 2023*: 26,42 %

4 Wochen Performance: - 0,23 %

Bewertung: leicht unterbewertet

Div. Rendite 2023*: 0,72 %

* Prognose

Das Unternehmen profitiert derzeit vom guten Hautpflegegeschäft. Kern des Segments sind die Marken Nivea und Eucerin. Diese beiden Marken haben sich in den letzten Monaten robust entwickelt. Dem gegenüber steht eine eher schwache Geschäftsentwicklung im Luxussegment. LaPrairie hat insbesondere auf dem chinesischen Reisemarkt mit Problemen zu kämpfen. Auch das tesa Geschäft leidet in China, da die asiatischen Elektronikproduzenten weniger Unterhaltungselektronik und Smartphones absetzen. Das Hamburger Unternehmen rechnet allerdings damit, dass sich das tesa Geschäft in Europa im 2. Halbjahr besser entwickelt, da die Automobilindustrie und die europäische Elektronikhersteller mehr nachfragen. Das Kernprodukt Nivea ist in den ersten 6 Monaten im Umsatz im 15% gewachsen. Aber auch die Marken Eucerin und Aquaphor konnten deutlich zulegen. Hier wuchs der Umsatz um 26%.

Die bisherige Ergebnisprognose wurde seitens des Unternehmens aufrecht erhalten. Die operative Marge soll 2023 bei 13,2% liegen. An dieser Marke hält man fest. Man plant im 2. Halbjahr wieder mehr in Media zu investieren und hofft damit auf zusätzliche Nachfrageimpulse.

Das Wertpapier ist seit Oktober 2022 bis Mai 2023 kontinuierlich angestiegen. Das Jahreshoch wurde bei 128,50 EUR formatiert. Von diesem Hoch hat die Aktie in den Folgewochen deutlicher zurückgesetzt. Es ging zunächst an der SMA20 (aktuell bei 122,05 EUR) noch etwas aufwärts, diese Durchschnittslinie wurde wie auch die SMA50 (aktuell bei 119,81 EUR) im weiteren Handelsverlauf aufgegeben. Ab Mitte / Ende Juli stellte sich wieder Kaufinteresse ein. Es ging von der 113 EUR Marke wieder aufwärts an und über beide Durchschnittslinien. Im Tageschart ist gut erkennbar, dass die SMA50 als auch die SMA20 im folgenden immer wieder angelaufen wurden, aber jeweils ein guter Support waren. In den letzten Handelstagen ging es wieder über die 120 EUR Marke.

Die Aktie hat jetzt die Perspektive das Jahreshoch erneut anzulaufen und zu bestätigen. Geht es über die 128,50 EUR hinaus, und wird kein Doppeltop formatiert, so wären weitere denkbare Anlaufziele zunächst der Bereich bei 134,50 /135,50 EUR bzw. die 140 EUR.

Sollten sich Rücksetzer einstellen, so hätten diese die Perspektive sich im Bereich der SMA20 zu stabilisieren. Hält dieser Support nicht, so könnte die SMA50 noch eine weitere Unterstützung bieten. Kritisch wird es auf Tagesschlussbasis, wenn die SMA50 nicht hält. Sollte dies eintreten, so könnte noch die SMA200 (aktuell bei 117,22 EUR) angelaufen werden. Speziell diese Linie wurde im Oktober 2022 das letzte Mal angelaufen.

Einschätzung Tageschart, Prognose: bullisch

Übergeordneter Ausblick Tageschart - Langfristig orientiert Anleger (nächste 12-18 Monate):

Der Aktie muss sich per Tagesschluss über der 20-Tage-Linie halten, um wieder an und über das Jahreshoch zu laufen. Solange die Aktie per Tagesschluss über dieser Linie notiert, solange könnten neue Hochs formatiert werden. Kritisch wird es hingegen, wenn es per Tagesschluss unter die 200-Tage-Linie geht.

Wir rechnen auf Basis unserer Analyse mit einer seitwärts / aufwärts gerichteten Entwicklung. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups: 60 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 40 %

Betrachtung im 4h Chart:

Nachdem der Anteilsschein im Juli noch unter der SMA20 (aktuell bei 119,57 EUR) notiert hat, konnte sich die Beiersdorf Aktie in den letzten Handelswochen sukzessive erholen. Es ging im Zuge der Aufwärtsbewegung zunächst an die SMA50 (aktuell bei 121,96 EUR) und im Anschluss an die SMA200 (aktuell bei 119,57 EUR). An der SMA200 hatte der Anteilsschein zunächst einige Probleme weiterzukommen, konnte sich im August dann über dies Linie schieben und weiter aufwärts laufen. Rücksetzer stabilisieren sich auch hier im Bereich der SMA20 bzw. der SMA50. In dieser Handelswoche ging es dann dynamisch aufwärts.

Mit dem Move hat sich auch das 4h Chart aufgehellt. Solange sich die Aktie über der SMA20 halten kann, könnte es weiter aufwärts gehen. Denkbare Anlaufziele wurden in der Tagesbetrachtung definiert.

Sollten sich Rücksetzer einstellen, so könnten diese zunächst an die SMA20 bzw. an die SMA50 gehen. Setzt sich das Wertpapier wieder unter der SMA50 fest, so würde sich das Chartbild wieder eintrüben. Weitere Abgaben in Richtung der SMA200 wären denkbar. Sollte sich diese Bewegung einstellen, so muss die Aktie unbedingt versuchen sich über der SMA50 zu halten.

Einschätzung 4h-Chart, Prognose: bullisch

Übergeordneter Ausblick 4h-Chart - Kurzfristig orientiert Anleger (nächste drei Monate):

Solange die Aktie über der SMA20 notiert, solange sind weitere Erholungen denkbar. Sollten sich Rücksetzer einstellen, so sollten sich diese spätestens im Bereich der SMA200 stabilisieren und erholen.

Wir rechnen auf Basis unserer Analyse mit einer aufwärts gerichteten Entwicklung. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups: 65 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 35 %

Widerstände

128,50

135,31

140,11

Unterstützungen

124,05

122,56

122,05

121,96

121,45

119,81

119,57

117,22

92,34

Quellen: xStation5 von XTB

