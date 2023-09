Beiersdorf: Kosmetik-Aktie mit Pullback zum 50er-EMA!

Weitere Suchergebnisse zu "Beiersdorf":

Nivea & Eucerin entwickelten sich besonders gut. Beiersdorf-Aktie (BEI) könnte für Long Trade interessant werden!

Symbol: BEI ISIN: DE0005200000

Rückblick: Die Beiersdorf-Aktie bewegt sich in einer übergeordneten Seitwärtsphase. Im Halbjahresvergleich notiert das Wertpapier mit rund 0.6 Prozent nach einem Pullback mit knapp 0.6 Prozent im Plus. und konnte in den vergangenen sechs Monaten rund 13.5 Prozent zulegen. Der Rücksetzer reichte weit unter den 50er-EMA, der Schlusskurs lag aber nur minimal unter der blauen Linie, so dass die heutige Tageskerze eine Hammerformation zeigt.

Chart vom 28.09.2023 – Basis täglich, 6 Monate – Kurs: 121.32 EUR

Meinung: Der Kosmetikkonzern aus Hamburg erhöhte den Umsatz im ersten Halbjahr um 10.3 Prozent auf 4.94 Milliarden EUR, was etwas höher ist als von den Analysten erwartet. Besonders beim bereinigten Ergebnis vor Zinsen und Steuern übertraf das Unternehmen die Erwartungen: Dieses stieg von 710 auf 852 Millionen EUR. Insbesondere die Marken Nivea und Eucerin entwickelten sich sehr positiv.

Setup

Mögliches Setup: Für den Gesamtmarkt erwarten wir morgen eine Fortsetzung der Gegenreaktion nach dem längeren Abverkauf. Ein solcher Bounce würde unseren Trade unterstützen. Für unser Long Setup setzen wir das Kaufsignal über die letzte Tageskerze und den Stop Loss unter die vom 14. September. Das Kursziel ermitteln wir per Measured Move. Der Konzern meldet die Zahlen zum dritten Quartal am 10. November, so dass wir den Trade über mehrere Wochen laufen lassen können. Börsentäglich gibt es coole Setups im Alphatrader-Chat von ratgeberGELD.at.

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in BEI.

Veröffentlichungsdatum: 28.09.2023

Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.

