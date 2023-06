Beiersdorf: Bullishe Tradingchance mit (Turbo)-Calls

Nachdem die Beiersdorf-Aktie (ISIN: DE0005200000) nach einem langen Kursanstieg am 3.5.23 bei 128,60 Euro ein neues Allzeithoch erreichte, korrigierte die Aktie danach auf ihr aktuelles Niveau im Bereich von 119,40 Euro.

Wegen der positiven Wachstumsaussichten des Konsumgüterherstellers bekräftigten Experten trotz der leichten Überbewertung der Aktie mit Kurszielen von bis zu 149 Euro (Berenberg Bank) ihre Kauf- oder Halte-Empfehlungen für die Aktie. Kann sich die Beiersdorf-Aktie in den nächsten Wochen zumindest wieder dem Hoch bei 128,60 Euro annähern und in den nächsten Wochen zumindest wieder auf 125 Euro zulegen, dann wird sich die Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 120 Euro

Der UBS-Call-Optionsschein auf die Beiersdorf-Aktie mit Basispreis bei 120 Euro, Bewertungstag 11.9.23, BV 0,1, ISIN: CH1212582196, wurde beim Beiersdorf-Aktienkurs von 119,40 Euro mit 0,43 – 0,44 Euro gehandelt.

Kann der Kurs der Beiersdorf-Aktie in spätestens einem Monat auf 125 Euro ansteigen, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf 0,79 Euro (+80 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 113,262 Euro

Der HVB-Open End Turbo-Call auf die Beiersdorf-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 113,262 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000HC55QK5, wurde beim Aktienkurs von 119,40 Euro mit 0,63 – 0,64 Euro taxiert.

Kann die Beiersdorf-Aktie auf 125 Euro zulegen, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - unter der Voraussetzung, dass der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 1,17 Euro (+83 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 107,891 Euro

Der BNP Paribas-Open End Turbo-Call auf die Beiersdorf-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 107,891 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000PE6XVP9, wurde beim Beiersdorf-Aktienkurs von 119,40 Euro mit 1,15 – 1,16 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der Beiersdorf-Aktie auf 125 Euro wird der innere Wert des Turbo-Calls auf 1,71 Euro (+47 Prozent) ansteigen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Beiersdorf-Aktien oder von Hebelprodukten auf Beiersdorf-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek