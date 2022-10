Beginnen jetzt die besten 6 Monate im Börsenjahr?

Im bisherigen Börsenjahr hatten die Optimisten am Aktienmarkt bisher keinen Grund zur Freude. Trotz der kräftigen Erholung im Oktober liegen die großen Indizes prozentual zweistellig im Minus und die laufende Bärenmarktrally wird bereits als vorgezogene Jahresendrally eingestuft. Allerdings halten die Optimisten mit dem Monatswechsel nun einen weiteren Trumpf in der Hand: den Faktor Saisonalität. So gilt der Zeitraum von November bis April als die renditeträchtigste Phase im Jahresverlauf. In den vergangenen 70 Jahren kletterte der Dow Jones im Durchschnitt um gut 7%. Verglichen damit fällt der Zuwachs von 0,8% in den Monaten Mai bis Oktober sehr gering aus. Im Frühjahr und Sommer sind die Märkte zudem vergleichsweise anfällig für stärkere Rückschläge.

Die Erfolgsaussichten für die kommenden sechs Monate steigen, wenn zusätzlich der US-Wahlzyklus berücksichtigt wird. Zwischenwahljahre verlaufen an den Aktienmärkten meist in den ersten neun Monaten schwierig mit einer freundlicheren Tendenz ab dem vierten Quartal. Das Börsenjahr 2022 untermauert bisher die Statistik. Setzt sich das Muster fort, besteht nun aber Grund zur Hoffnung: Seit 1950 legte der S&P 500 im Zeitraum von November bis April immer zu, wenn der Auftakt in einem Zwischenwahljahr erfolgte. Auch wenn die Trefferquote von 100% beeindruckend ausfällt, stellt dies natürlich keine Garantie für die nächsten Monate dar. Denn Zyklen und saisonale Besonderheiten verändern sich, wie ein Blick in den Rückspiegel zeigt.

So liefen die Aktienmärkte vor 1950 im Zeitraum Juni, Juli und August meist überdurchschnittlich gut. Damals steuerte die Landwirtschaft noch einen wichtigen Teil zur US-Wirtschaft bei. Mit der Ernte im Sommer kamen die Kapitalströme wieder in Schwung und der Aktienmarkt profitierte. Seitdem hat sich die Wirtschaft deutlich verändert und damit ebenfalls ein wichtiger Einflussfaktor an der Börse. Juni und August zählen nun zu den schlechtesten Monaten.

