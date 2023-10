Die Begeisterung für Gold dürfte wieder steigen

Weitere Suchergebnisse zu "Gold":

Preislich befand sich Gold viele Monate in einem Kampf. Der Krieg in Israel könnte dies ändern

Anleiherenditen steigen noch und die Begeisterung für Gold scheint gelitten zu haben. Zudem hat die Fed auf eine restriktive Geldpolitik in der nächsten Zeit verwiesen. Doch nun hat der Goldpreis neuen Schwung erhalten, verursacht durch den Überraschungsangriff der Hamas auf Israel. Dieses jüngste geopolitische Ereignis treibt Anleger wieder mehr in den sicheren Hafen Gold. Auch die Zentralbanken könnte dieser Nahostkonflikt nicht kalt lassen. Schon werden Stimmen laut, die einen preistreibenden Einfluss auf den Energiebereich für möglich halten. Vor allem, wenn die USA und der Iran von dem neuen Krieg beeinflusst werden. Das würde vermutlich auch die Inflation wieder nach oben treiben, also ein weiteres Argument für Goldinvestments.

Ob der nun verursachte Preisanstieg beim Gold nachhaltig sein wird, wird sich zeigen. Viele gehen aktuell von einer möglicherweise deutlich volatilen Preisbewegung beim Gold aus. Auf längere Sicht haben Investoren aber mit Gold immer alles richtig gemacht, dies zeigt die Preisentwicklung des Edelmetalls über die Zeit. Was außerdem dem Goldpreis in die Hände spielen dürfte, ist der Trend, dass die Rolle des US-Dollars als Weltreservewährung bröckelt. Schulden und Defizite vermehren sich in den USA. Energie- und Lebensmittelpreise sind immer noch hoch. Dabei ist die sichere Versorgung mit Energie und Nahrung weltweit noch nicht gegeben. Es liegt also vieles im Argen, das steigert die Attraktivität des Goldes als sicherer Hafen. Besonders die Goldunternehmen profitieren von steigenden Goldpreisen. Zu den soliden Goldgesellschaften gehören etwa Revival Gold oder Skeena Resources. Revival Gold kümmert sich um Exploration und Entwicklung der Beartrack-Arnett-Liegenschaft in Idaho. Es handelt sich um die größte ehemals produzierende Liegenschaft in Idaho. Skeena Resources erweckt zwei aussichtsreiche Goldprojekte im Goldenen Dreieck in British Columbia wieder zum Leben.

