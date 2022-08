Beeinflussen Medien unsere Inflationserwartung? – 5 Tipps für eine gute Informationspolitik!

Weitere Suchergebnisse zu "Inflation":

Zurzeit ist die Inflation in aller Munde. Als Schreckgespenst wandert sie durch die Medien und tatsächlich merken viele Verbraucher am eigenen Geldbeutel, dass alles teurer wird und vor allem Konsumgüter immer preisintensiver verkauft werden. Daher stellen sich viele Bürger aktuell die Frage, was sie in den nächsten Monaten erwartet und wie man damit umzugehen hat. Einen großen Teil zur Verunsicherung tragen die Medien bei. Vor allem über Social Media lassen sich negative Nachrichten schnell wie ein Lauffeuer verbreiten. Nichtsdestotrotz haben wir es in der Hand, welche Medien wir konsumieren und wie wir zu einer besseren Informationspolitik beitragen können. Wirtschaftlich gesehen ist es nicht ungewöhnlich, dass es immer wieder Inflationen gibt. Im nachfolgenden Gastbeitrag verrät unser Experte für Investment und Steuern, Jonas Reichelt, die besten Tipps, um mit der jetzigen Situation umzugehen.

Geld für sich arbeiten lassen

Inflation führt zu einem Wertverlust von Geld, welchem man entgegenwirken kann, indem man lohnenswerte Investitionen vornimmt. Das Geld sollte auf gar keinen Fall nur auf einem Bankkonto liegen bleiben. Einen Werterhalt erreicht man beispielsweise dadurch, dass man in Gold, Diamanten oder Uhren investiert – alles Wertanlagen, die noch nie an Wert verloren haben und Renditen versprechen. Auch am Aktienmarkt gibt es einige, stabile Werte, auf die gesetzt werden kann. Immobilien sind ebenfalls eine gute Idee, hier gelingt der Einstieg bereits mit kleineren Summen in Form von Beteiligungen.

Geld vor der Enteignung sichern

Wer eine große Menge an Bargeld besitzt und dieses auf einem Bankkonto lagert, muss unter Umständen sogar mit Enteignung rechnen, sodass es besser ist, daraus eine Bargeld-Reserve zu bilden und den Rest zu investieren. Verwahrungsmöglichkeiten bieten Schließfächer oder Tresore. In Zeiten von hoher Inflation können von den Banken Negativzinsen auf Spareinlagen veranschlagt werden. Spielt man das Szenario einmal durch, muss man damit rechnen, dass das ersparte Vermögen dann Stück für Stück, quasi Monat für Monat, schwindet. Hierbei kommt es darauf an, welche Politik die jeweilige Bank fährt.

AGBs der Bank lesen

Vor diesem Hintergrund gilt es, sich mit den AGBs der eigenen Hausbank vertraut zu machen. Als Verbraucher sollten Sie wissen, welche Rechte Ihre Bank hat und was sie mit Ihrem Geld gemäß der AGBs machen kann. Auch Banken spekulieren an der Börse und sind dazu ausgelegt, maximalen Gewinn zu erzielen – inwieweit Ihr Geld dafür verwendet wird und Negativzinsen veranlasst werden können, muss in den AGBs festgehalten sein. Diese können Sie bei Bedarf im Internet oder in der Filiale anfordern. Im Fall von Fragen ist der Bankberater dazu verpflichtet, Ihnen Auskunft zu geben.

Kredite aufnehmen

Der Gedanke mag zunächst abwegig erscheinen, ist jedoch ein einfacher Trick, den jeder anwenden kann. Wenn man einen Kredit aufnimmt, wird die Verbindlichkeit weniger, weil das Geld entwertet wird. So lässt sich der Inflation ein kleines Schnippchen schlagen. Mit dem daraus gewonnenen Geld können Sie arbeiten und dann den Zinssatz des Kredites mindestens decken. Als Vorbereitung dazu ist es nützlich, schon vorab gute Geldanlagen auszusuchen, die erwiesenermaßen eine stabile Rendite bringen. Dann geht die Rechnung auf. Idealerweise sprechen Sie mit einem Experten, der Ihnen mit Rat und Tat gezielt weiterhelfen kann.

Auf Verstärkung bauen

Grundsätzlich ist es immer eine klasse Idee, sich Verstärkung mit an Bord zu holen und sich mit Steuer- oder Investment-Experten auszutauschen. Ein Fachexperte kann Ihnen ganz genau sagen, wo es in Ihrer individuellen Situation Einsparmöglichkeiten und Potenziale gibt und zeigt Ihnen auf, wie Sie diese voll ausschöpfen können. Gemeinsam kann man Lösungen erarbeiten, dank derer Sie sicher und unbesorgt durch Zeiten von hoher Inflation und wirtschaftlicher Instabilitäten navigieren können. Es gilt dabei: Vertrauen Sie nicht auf alles, was Sie in den Medien zum Thema Finanzen und Inflation lesen. Sprechen Sie lieber mit jemandem, der Expertenwissen besitzt und Ihnen aus erster Hand Tipps geben kann.

Ein Fazit

Es ist normal, dass Verbraucher hin und wieder mit Inflation rechnen müssen. In manchen Medien wird diese problematisiert, während zusätzlich Sorge verbreitet wird, anstatt Lösungsmöglichkeiten aufzuzeigen. Die genannten Tipps helfen dabei, Ruhe zu bewahren und sich einen guten Überblick über die Lage zu verschaffen. Es gibt immer Wege und Möglichkeiten, einer Entwertung des Geldes entgegenzuwirken. Idealerweise setzt man dabei auf die Kompetenzen eines Experten, der zielsicher weiterhelfen kann und das Bestmögliche aus der individuellen Situation für Sie herausholt.



Kurzinfos zum Autor Jonas Reichelt:

Jonas Reichelt hat nach seiner Ausbildung zum vertriebsorientierten Bankkaufmann im AD seine erste Firma im Bereich „Immobilienvermarktung“ gegründet. Danach folgten Weiterbildungen auf dem Gebiet der Investments in Form von Beteiligungen/Off Market Investments und Privat Placements (PP) sowie steueroptimierte Strukturen im DACH-Raum.

Er berät Privat- und Firmenkunden im Bereich Investments und möchte seinen Kunden mit seiner strukturellen Beratung einen Mehrwert bieten.





____________________________________________________________________________



Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.