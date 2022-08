Arne Briest konzentriert sich in seinem wikifolio Healthcare Demography auf Aktien, die vom demographischen Wandel und Trends im Bereich Medizintechnik oder Pharma profitieren. Mit einer durchschnittlichen Performance von 20 Prozent pro Jahr beweist er seit 2013, dass sich diese Branche selbst vor den Highflyern der Nasdaq nicht verstecken muss.

Arne Briest hat Healthcare Demography mittlerweile durch zwei große Krisen geführt: Den Börseneinbruch im März 2020 im Zuge der Corona-Pandemie sowie den Bärenmarkt im laufenden Jahr. In beiden Fällen wurden natürlich auch Healthcare-Werte abgestraft, sagt Briest, sie kamen aber schnell wieder zurück. Im Interview mit dem Börsenradio begründet der Trader: „Es handelt sich nicht um einen Trend, der durch Gesetze oder Marketing gemacht wird, sondern aufgrund des demografischen Wandels vorhanden ist. Der Bedarf an Gesundheitsleistungen steigt.“

+458,0 % seit 16.01.2013

-9,4 % 1 Jahr

0,93× Risiko-Faktor

EUR 1.953.529,27 investiertes Kapital

ArBriest DE000LS9CJM7 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Analyse Benchmarks für Intraday nicht verfügbar201420162018202020220250500750-250 KennzahlenØ-Perf. pro Jahr: + 19,6 Prozent

Dieses Wachstum gepaart mit dem technologischen Fortschritt, der auch die Gesundheitsbranche revolutioniert, führte in der Vergangenheit zu hohen Branchenrenditen - vor allem bei entsprechender Titelauswahl. Pharma- und Gesundheitstitel sind langweilig? Briest beweist das Gegenteil: Healthcare Demography hat zuletzt sogar den Nasdaq 100 geschlagen. Mit welchen Aktien Briest das geschafft hat, verrät er im folgenden Podcast. Viel Spaß dabei!

