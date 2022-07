Beckton Dickinson & Co.: der tradtionsreiche Medizintechnikhersteller hat ein riesiges Potenzial!

Long-Einstieg bei "Burggraben"-Aktie Beckton Dickinson & Co. (BDX) jetzt? Börsentäglich weitere Setups im Traders Live Chat bei ratgeberGELD.at!

Symbol: BDX ISIN: US075887109

Rückblick: Die Aktie des Medizintechnikherstellers verlor in den vergangenen sechs Monaten rund 1.7 Prozent ihres Kurswertes. Die letzten drei Tageskerzen formieren eine saubere Widerstandslinie, bei deren Bruch der Weg bis zum Pivot-Hoch vom 7. Juni frei wäre.

Chart vom 28.07.2022 – Basis täglich, 6 Monate – Kurs: 243.91 USD

Meine Expertenmeinung zu BDX

Meinung: Das 1897 gegründete Unternehmen bietet ein breites Sortiment an Medizinprodukten an, die für Wettbewerber auf Grund der hohen Kosten für Forschung und Zulassung besonders schwierig zu kopieren sind. Die Eintrittsbarrieren ermöglich lukrative Margen. Zudem gibt ess weltweit ein ernormes Wachstumspotential: in Industrieländern aufgrund der demografischen Entwicklung, in Schwellenländern besteht Nachholpotential. Im Geschäftsjahr 2020/21 lag das Gewinnwachstum bei 152.77 Prozent und auch für die Folgejahre werden Steigerungen prognostiziert. Bei den Quartalszahlen für Q2/2022 übertraf Beckton Dickinson die Erwartungen der Analysten deutlich und schraubte die Prognose für das Gesamtjahr nach oben.

Setup:

Mögliches Setup: Trigger und Stopp Loss sind anhand der letzten drei Tageskerzen vorgegeben. Kursziel ist das bereits genannte Pivot-Hoch. Die nächsten Quartalszahlen gibt es am 4.August vorbörslich, so dass vorsichtige Trader den Trade bereits am Vortag schließen. Börsentäglich gibt es weitere Setups im Traders Live Chat bei ratgeberGELD.at.

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in BDX.

Veröffentlichungsdatum: 29.07.2022

Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.

