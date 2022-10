Mit Bechtle-Puts für einen weiteren Kursrutsch rüsten

Weitere Suchergebnisse zu "Bechtle":

Laut einer im BNP Paribas-Newsletter „dailyAktien“ veröffentlichten Analyse besteht bei der Bechtle-Aktie (ISIN: DE0005158703) die Möglichkeit eines weiteren Rückfalls. Hier die Analyse:

„Rückblick: Die Bechtle-Aktie markierte am 10. November 2021 ihr aktuelles Allzeithoch bei 69,56 EUR. Seit diesem Hoch befindet sich die Aktie in einer Abwärtsbewegung. Im Juni 2022 markierte der Wert ein Zwischentief bei 35,57 EUR. Nach einem Pullback an den gebrochenen Aufwärtstrend seit Oktober 2008 kam es am 10. November zum Bruch der Marke bei 35,57 EUR. Aktuell etabliert sich die Aktie unter dieser Marke.

Charttechnischer Ausblick: Die Abwärtsbewegung in der Bechtle-Aktie kann noch eine Weile andauern. Ein Rückfall gen 26,45 EUR ist in den nächsten Wochen möglich. Damit würde die Aktie auf ihr Coronatief zurückfallen. Für ein kleines Kaufsignal müsste der Wert über die Widerstandszone zwischen 35,57 EUR und 36,46 EUR ausbrechen. In diesem Fall wäre zunächst ein Anstieg in Richtung 41,00-41,25 EUR möglich.

Gibt die Bechtle-Aktie, die bei der Erstellung dieses Szenarios bei 35,30 Euro notierte, in den nächsten Wochen auf ihrem Weg zum bearishen Kursziel von 26,45 Euro zumindest auf 30 Euro nach, dann werden Short-Hebelprodukte hohe Renditen abwerfen.

Put-Optionsschein mit Strike bei 34 Euro

Der BNP Paribas-Put-Optionsschein auf die Bechtle-Aktie mit Basispreis 34 Euro, Bewertungstag 17.3.23, BV 0,1, ISIN: DE000PE1QE91, wurde beim Bechtle-Aktienkurs von 35,30 Euro mit 0,33 – 0,34 Euro gehandelt.

Gibt der Aktienkurs innerhalb des nächsten Monats auf 30 Euro nach, dann wird sich der handelbare Preis des Puts auf etwa 0,57 Euro (+68 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Put mit Basispreis und KO-Marke bei 40,637 Euro

Der DZ Bank-Open End Turbo-Put auf die Bechtle-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 40,637 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000DW6N950, wurde beim Bechtle-Kurs von 35,30 Euro mit 0,57 – 0,59 Euro taxiert.

Wenn die Bechtle-Aktie in nächster Zeit auf 30 Euro nachgibt, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Puts auf 1,06 Euro (+80 Prozent) erhöhen – sofern die Bechtle-Aktie nicht vorher auf die KO-Marke oder darüber hinaus ansteigt.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Bechtle-Aktien oder von Hebelprodukten auf Bechtle-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek