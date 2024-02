Bechtle: Langfristtrend intakt

Weitere Suchergebnisse zu "Bechtle":

Wertpapiere des IT-Dienstleisters Bechtle können auf einen langfristigen Aufwärtstrend zurückblicken, nach den Kurskapriolen in 2021 hat sich die Aktie wieder in einen fair bewerteten Kursbereich talwärts begeben und zieht wieder merklich an. Kurzfristig hat das Papier jedoch mit der Hürde um 50 Euro zu kämpfen.

Noch im November 2021 präsentierte Bechtle ein stolzes Verlaufshoch bei 69,56 Euro, nach den vorausgegangenen Kurskapriolen stürzte der Wert regelrecht auf 32,45 Euro bis Dezember 2022 ab. Erst dort fanden sich wieder genügend Käufer für eine Stabilisierung ein, nach einem Doppeltief ging es sukzessive wieder bis in Bereich von 50,00 Euro im Januar dieses Jahres aufwärts. Aber genau an dieser mittelfristigen Hürde scheiterte ein Ausbruch, zudem begrenzt auch noch die obere Trendkanalbegrenzung ein Weiterkommen der Aktie. Die aktuellen Abschläge können dagegen sehr gut für den Aufbau von frischen Long-Positionen genutzt werden.

Kurse dürfen ruhig fallen

Auf Sicht der nächsten Wochen sollten sich Investoren zunächst auf Abschläge einstellen, diese könnten in einem ersten Schritt zurück an den EMA 200 bei 43,65 Euro abwärts reichen, darunter an die untere Trendbegrenzung um 41,60 Euro. Genau diese Bereiche sollten als mögliche Kaufniveaus vorgemerkt werden, weil häufig nach dem Test einer Trendbegrenzung wieder eine gegenläufige Kursbewegung startet. Natürlich kann auch der aktuell fallende Kurs als Short-Chance angesehen werden. Mittel- bis langfristige Kaufsignale mit Zielen um 63,54 Euro können dagegen erst bei einem Durchbruch über die Höhe oder von rund 50,00 Euro entstehen.

Bechtle AG (Wochenchart in Euro) Tendenz:





Wichtige Chartmarken Widerstände:

48,40 // 50,00 // 51,58 // 53,90 // 54,72 // 55,58 Euro

Unterstützungen:

46,12 // 45,27 // 43,65 // 42,32 // 41,60 // 40,78 Euro



Fazit:

Um von der Möglichkeit wieder erneut steigender Notierungen profitieren zu können, sollte die Bechtle-Aktie zunächst noch weiter zurücksetzen, entweder an 43,65 oder 41,60 Euro. Von dort aus könnte dann ein erneuter Sturm auf die Barriere um 50,00 Euro erfolgen. Um hiervon überdurchschnittlich zu profitieren, könnte beispielshalber das Open End Turbo Long Zertifikat WKN KH7HM7 zum Einsatz kommen. Ausgehend vom EMA 200 würde sich dadurch eine Renditechance von 55 Prozent ergeben, Ziel des Scheins läge am Ende bei 1,12 Euro. Eine Verlustbegrenzung wird sich an den noch zu erwartenden Verlaufstiefs orientieren müssen.

Strategie für steigende Kurse



WKN:

KH7HM7

Typ:

Open End Turbo Long

akt. Kurs:

0,83 - 0,84 Euro

Emittent:

Citi

Basispreis:

38,7911 Euro

Basiswert:

Bechtle AG

KO-Schwelle:

38,7911 Euro

akt. Kurs Basiswert:

46,90 Euro

Laufzeit:

Open End

Kursziel:

1,12 Euro

Hebel:

5,2

Kurschance:

+ 55 Prozent

Börse Frankfurt



Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur Citigroup Global Markets Deutschland AG eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.