Bayern-Index auf Allzeithoch

Nach einer kurzfristigen Schwäche in der ersten Januarhälfte drehte der BAIX – Bayerischer Aktienindex nach oben und bewegt sich aktuell analog zum DAX® im Bereich des Allzeithochs. Katalysator der jüngsten Aufwärtsentwicklung waren mehrheitlich gute Unternehmensnachrichten.

Zu den aktuell stärksten BAIX-Titeln im laufenden Jahr zählen die Aktien von Henstoldt, MorphoSys und Siemens Energy. Hensoldt profitierte von der Aussicht auf steigende Rüstungsaufträge. Der Pharmariese Novartis hat Interesse am Biotechnologiekonzern MorphoSys bekundet und für ein Kursfeuerwerk gesorgt. Beim Kraftwerkskonzern Siemens Energy haben Sondereffekte dazu geführt, dass im abgelaufenen Quartal die Gewinnzone erreicht wurde. Für vorsichtigen Optimismus sorgt zudem der hohe Auftragsbestand. Die Probleme bei der Windkrafttochter Siemens Gamesa sind jedoch längst noch nicht behoben. Ab 2026 soll nachhaltig der Break-even bei der Windkraft-Tochter Siemens Gamesa erreicht sein. Es könnte somit in den kommenden Wochen und Monaten zu weiteren Turbulenzen bei der Aktie von Siemens Energy kommen.

In einen Abwärtsstrudel gerieten in den zurückliegenden beiden Monaten unter anderem die Aktien von Infineon, Puma und Wacker Chemie die seit Jahresbeginn jeweils einen zweistelligen Verlust verbuchen. Beim Halbleiterhersteller belastetet die Revision der Prognosen für das laufende Geschäftsjahr. Der Sportartikelhersteller Puma leidet vor allem von der drastischen Abwertung des argentischen Peso und Wacker Chemie trifft die schwache weltweite Konjunktur.

Mit einem Index das Risiko breit streuen

Der BAIX – Bayerischen Aktienindex umfasst aktuell 24 notierte Unternehmen, die ihren Hauptsitz in Bayern haben. Damit ist das Anlagerisiko breit gestreut. Ausgewählt wird aus einem Universum bestehend aus den 40 größten Large Cap (große) Unternehmen, den 50 größten Mid Cap (mittelgroße) Unternehmen und den 30 größten Technologieaktien, die an der Deutschen Börse auf Xetra® gelistet sind. Die Gewichtung der Titel erfolgt nach Streubesitz-Marktkapitalisierung. Allerdings ist die Gewichtung pro Indexbestandteil auf 19 Prozent beschränkt. Die Indexzusammensetzung wird vierteljährlich überprüft. Die Nettoausschüttungen werden zunächst reinvestiert und der regelmäßig ermittelte Dividendenbetrag an den Dividendenbetrag-Zahltagen ausgeschüttet. Das Indexzertifikat nimmt an der Kursentwicklung des BAIX – Bayerischer Aktienindex teil. Dies gilt für beide Richtungen. Steigt der Index, legt der Wert des Indexzertifikats zu. Kommt der Index unter Druck sinkt der Wert des Indexzertifikats.

Beim HVB Flex Invest Zertifikat wird anfänglich nur 50 Prozent in den BAIX – Bayerischen Aktienindex investiert. Die zweite Hälfte wird zunächst sicher und attraktiv verzinst in

einer Barkomponente angelegt. Während des Beobachtungszeitraums wird täglich der jeweilige Schlusskurs des BAIX – Bayerischen Aktienindex betrachtet. Fällt der Index erstmalig

auf Höhe oder unter die Knock-In-Barriere von 90 Prozent des Referenzpreises am Anfänglichen Beobachtungstag, wird von der Barkomponente in den BAIX – Bayerischen Aktienindex umgeschichtet. Dieses Papier spielt seine Stärken aus, wenn es zu kurzfristigen Rücksetzern kommt. Allerdings kann es auch bei diesem Produkt zu Verlusten kommen, wenn der BAIX – Bayerischer Aktienindex nachhaltig sinkt.

Basiswert

Produkttyp

WKN

Emissions-/Verkaufspreis in Euro

FinalerBewertungstag

Bemerkung

BAIX – Bayerischer Aktienindex

Flex Invest Zertifikat

HVB8N9*

1.017,50

03.04.2028

Zinssatz 12,0% p.a.; Knock-In-Barriere: 90%**

BAIX – Bayerischer Aktienindex

Index Zertifikat

HVB4BY

111,64

Open End

–



Investmentmöglichkeiten* Zeichnungsfrist bis 04.04.2024 (vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung); ** x Referenzpreis am Anfänglichen Beobachtungstag; Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 26.02.2024: 10:10 Uhr

Informationen rund um die Funktionsweise von Flex Invest-Zertifikaten und Indexzertifikaten sowie zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank GmbH zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

