Bayer: Warten auf das Kaufsignal!

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

Das Chemieunternehmen (BAY001 ISIN: DE000BAY0017) kämpft aus Sicht der Charttechnik bereits seit mehreren Wochen mit der wichtigen 200-Tage Linie (blau im Chart unten), welche aktuell bei rund 54 Euro verläuft und als kräftiger Widerstand fungiert.

Auch in dieser Handelswoche scheiterte erneut der Versuch, diese Marke zu überwinden. Erst bei Break nach oben würden wir deshalb aktiv werden und uns eine neue Longposition ins Depot legen. Zur Stunde notiert Bayer bei 52,35 Euro.



Bayer Tageschart





Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.