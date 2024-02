Bayer: Kann Änderung der Dividendenpolitik der Verschuldung entgegenwirken?

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer AG":

AKTIE IM FOKUS: Bayer

WKN: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017 / Kürzel: BAYN

Aktuelle Analyse und Einschätzung sowohl für kurzfristig aktive Trader/Daytrader als auch Einschätzungen und Prognosen für längerfristige Investoren

ABSTRACT: Das Wertpapier hat seit der letzten Besprechung im August 2023 noch einmal deutlich an Substanz verloren und notiert aktuell unter der 30 EUR Marke. In den letzten Handelstagen hat sich die Aktie stabilisieren können. Die Frage ist, ob jetzt ein Boden gefunden ist.

Fundamentaldaten:

aktueller Preis 28,82 EUR

Marktkapitalisierung 28,31 Mrd. EUR

Umsatz 2023 50,74Mrd. EUR

Eigenkapitalquote 29,86 %

KGV 2024* 7,00 %

4 Wochen Performance - 18,63 %

Bewertung leicht unterbewertet

Div. Rendite 2024* 4,44 %

* Prognose

Der Konzern hat in den letzten Monaten einige weitere Tiefschläge hinnehmen müssen. Diese stehen insbesondere im Zusammenhang mit den Glyphosat Klagen aus den USA. Hier wird Bayer immer wieder zu hohen Schadensersatzzahlungen verurteilt. Mit der Monsanto Übernahme vor einigen Jahren hat sich der Konzern dieses Problem ins Haus geholt. Die Diskussionen, um den Schadensersatz in den USA prägt die Notierungen seit Jahren. Unter diesem Eindruck hat das Papier immer weiter nachgegeben. Auch in den letzten Monaten stand die Aktie massiv unter Abgabedruck. Seit August hat die Aktie weitere fast 50 Prozent an Wert verloren. Das ATH 2015, das bei 143,90 EUR formatiert wurde, liegt gefühlt Lichtjahre entfernt.

In einer Ad-hoc Mitteilung hat der Konzern gestern mitgeteilt, die Dividendenpolitik zu ändern und für die kommenden drei Jahre das gesetzliche Minimum auszuschütten. Ziel der Maßnahmen ist, dass Bayer die Verschuldung des Konzerns reduzieren will. Der Vorschlag, der den Aktionären der Hauptversammlung am 26.04.2024 zur Abstimmung vorgelegt werden soll, steht im Zusammenhang mit dem aktuellen Schuldenstand in der Kombination mit den Kapitalkosten und der zunehmend angespannten Situation beim Cashflow. Geringerer Schuldenstand und daraus resultierende geringere Kapitalkosten würden die Handlungsfähigkeit des Konzerns verbessern. Darauf liegt der aktuelle Fokus. Für das Geschäftsjahr 2023 ergibt sich daraus eine Dividende von 0,11 EUR pro Aktie.

Im Tageschart ist der Rückgang der Notierungen am eindrucksvollsten nachzuvollziehen. Im August hat das Wertpapier noch bei gut 50 EUR notiert und konnte sich im Dunstkreis der 20-Tage-Linie (aktuell bei 29,41 EUR) / 50-Tage-Linie (aktuell bei 31,65 EUR) seitwärts bewegen. Ab September dominierte Schwäche das Chart. Es ging verbindlich unter die 20-Tage-Linie, unter der sich der Anteilsschein dann auch festgesetzt hat. Erholungen, die sich eingestellt haben, liefen entweder an die 20-Tage-Linie oder an die 50-Tage-Linie. An diesen Linien wurde die Aktie jeweils abgewiesen, der Abwärtstrend hat sich fortgesetzt.

Mitte Februar ist erkennbar, dass sich die Abgaben nicht weiter fortgesetzt haben. Rücksetzer, die sich eingestellt haben, wurden zeitnah zurückgekauft, es ist eine gewisse Bodenbildung erkennbar. Solange sich die Aktie über der 27,63 EUR Marke halten kann, hat das Wertpapier die Chance an und über die 20-Tage-Linie zu laufen. Ein solcher Move wäre das erste Lebenszeichen der Aktie. Mehr Substanz würde eine Bewegung per Tagesschluss über die 50-Tage-Linie versprechen. Sollte sich dieser Move einstellen und sich die Aktie tatsächlich über der 50-Tage-Linie festsetzen, so würde sich das Chart aufhellen. Geht es dann noch dynamisch aufwärts, würde die Wahrscheinlichkeit steigen, dass es weiter aufwärts in Richtung der 200-Tage-Linie (aktuell bei 43,36 EUR) gehen könnte. Im Tageschart ist aber erkennbar, dass die 20-Tage-Linie / 50-Tage-Linie in den vergangenen Handelsmonaten immer ein Deckel waren. Somit ist es mit einem Überschreiten der 50-Tage-Linie nicht getan, das Papier muss sich auch verbindlich über dieser Durchschnittslinie festsetzen.

Gelingt diese Bewegung nicht, so könnten Rücksetzer zunächst in den Bereich der 27,63 EUR gehen. Hält das Level per Tagesschluss nicht und setzt sich die Bayer Aktie unter dieser Marke fest, so könnten sich weitere Abgaben einstellen, die 26,71 EUR, die 24,15 EUR und dann die 18,16 EUR erreichen könnten.

Einschätzung Tageschart, Prognose: bärisch

Übergeordneter Ausblick Tageschart - Langfristig orientiert Anleger (nächste 12-18 Monate):

Das Wertpapier könnte aktuell einen Boden bilden und an und über die 20-Tage-Linie laufen. Perspektiven auf der Oberseite in Richtung der 200-Tage-Linie (aktuell bei 43,35 EUR) ergeben sich aber erst, wenn sich die Aktie per Tagesschluss über der 50-Tage-Linie etabliert hat. Geht es per Tagesschluss unter die 27,63 EUR steigt die Wahrscheinlichkeit, dass sich die Abgaben weiter fortsetzen.

Wir rechnen auf Basis unserer Analyse mit einer seitwärts / aufwärts gerichteten Entwicklung. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups: 55 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 45 %

Betrachtung im 4h Chart:

Im 4h Chart ist die mögliche Bodenbildung noch besser erkennbar. Die Aktie hat sich in den letzten Handelswochen an der SMA20 (aktuell bei 28,22 EUR) festgesetzt und konnte sich in der letzten Handelswoche über die SMA20 schieben und zu Wochenbeginn die SMA50 (aktuell bei 28,83 EUR) anlaufen.

Jetzt kommt es darauf an, ob es die Aktie auch schafft, sich über die SMA50 zu schieben und nachfolgend zu etablieren. Sollte diese Bewegung abgebildet werden, so besteht die Perspektive, dass die SMA200 (aktuell bei 32,26 EUR) angelaufen werden könnte. In den letzten Handelsmonaten hat es die Aktie nie geschafft, sich substantiell von diesen beiden Linien zu entfernen. Geht es mit Dynamik von der SMA50 aufwärts, so steigt die Wahrscheinlichkeit, dass die Bewegung Substanz hat. Aufhellen würde sich das 4h Chart aber erst dann, wenn sich das Wertpapier per Stundenschluss verbindlich über der SMA200 festgesetzt hat.

Gelingt der Move aber nicht und setzt sich die Aktie wieder unter der SMA20 fest, so könnte es weiter abwärts an die Anlaufziele gehen, die in der Tagesbetrachtung genannt worden sind.

Einschätzung 4h-Chart, Prognose: bärisch / neutral

Übergeordneter Ausblick 4h-Chart - Kurzfristig orientiert Anleger (nächste drei Monate):

Die Aktie muss sich über der SMA50 festsetzen und nach Möglichkeit rasch aufwärtslaufen. Sollte dies gelingen, so könnte es in den Bereich der 32 EUR zurückgehen. Geht es unter die 27,63 EUR wäre der Fokus wieder auf der Unterseite zu suchen.

Wir rechnen auf Basis unserer Analyse mit einer aufwärts gerichteten Entwicklung. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups: 65 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 35 %

Widerstände

28,83

29,41

29,77

31,65

32,26

43,36

Unterstützungen

28,60

28,29

28,22

26,71

26,63

24,15

18,16

