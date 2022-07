Bayer: Hop oder Drop – die Aktie ist in einem Schlüsselbereich angekommen!

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

Symbol: BAYN ISIN: DE000BAY0017



Rückblick: Das Bayer-Papier konnte im heurigen Jahr bereits stark zulegen. Das Unternehmen profitiert vom starken Agrarumfeld und besseren Perspektiven für die Pharmasparte. Die Aktie konnte im März über die Marke von 55 Euro ausbrechen. Bei knapp 68 Euro gab es dann einen Rücksetzer, der die Kurse wieder bis 55 Euro nach unten führte. In Folge ging es auch wieder nach oben, bevor es abermals zum Abverkauf kam.

Meinung: Im bevölkerungsreichsten Land der Welt, in China, will Bayer ein neues Diabetes-Medikament auf den Markt bringen. Dieser Hoffnungsträger sollte das Pharma-Segment weiter voranbringen. Die Aktie hat mittlerweile den Schlüsselbereich bei 55 Euro nochmals getestet, wo in etwa auch die 200-Tagelinie verläuft. Wenn es die Bullen jetzt schaffen, das Zepter wieder zu übernehmen, könnte ein Push nach Norden folgen. Sollten aber die Bären weiter am Ball bleiben, würde sich das Doppeltop vollenden und die Reise in Richtung Süden dürfte sich beschleunigen.

Chart vom 01.07.2022 – Basis täglich, 6 Monate – Kurs: 57.08 EUR



Setup: Wenn die Aktie Stärke zeigt, und nach oben dreht, könnte man eine Long-Position eröffnen. Diese ließe sich nach dem Entry knapp unter der 55-Euro-Marke absichern.

Autor: Wolfgang Zussner besitzt aktuell Positionen in BAYN



