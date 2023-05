Bayer-Calls mit 92%-Chance bei Kurserholung auf 61 Euro

Nachdem die Bayer-Aktie (ISIN: DE000BAY0017) sehr schwungvoll in das Jahr 2023 gestartet war, verlor sie seit Anfang Februar deutlich an Elan. Beschloss die Aktie das vergangene Handelsjahr noch bei 48,33 Euro, so wurde sie Anfang Februar kurzfristig sogar oberhalb von 65 Euro gehandelt. Zuletzt geriet die Aktie nach der Forderung von Investoren, mit dem neuen Vorstand einen wirklichen Neuanfang zu starten, unter Druck.

Da der Ausblick für Pharma- und Agrarchemiekonzerne generell positiv eingeschätzt wird, bekräftigen Experten mit Kurszielen von bis zu 100 Euro (UBS) ihre Kauf- oder Halte-Empfehlungen für die Bayer-Aktie. Kann sich die Aktie in den nächsten Wochen zumindest wieder auf 61 Euro erholen, wo sie zuletzt am 21.4.23 gehandelt wurde, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 58 Euro

Der BNP Paribas-Call-Optionsschein auf die Bayer-Aktie mit Basispreis bei 58 Euro, Bewertungstag 21.7.23, BV 0,1, ISIN: DE000PN2U5E0, wurde beim Aktienkurs von 57,30 Euro mit 0,27 – 0,28 Euro gehandelt.

Kann sich die Bayer-Aktie in spätestens einem Monat auf 61 Euro steigern, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,43 Euro (+54 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 54,01 Euro

Der DZ Bank-Open End Turbo-Call auf die Bayer-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 54,01 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000DJ0QC65, wurde beim Aktienkurs von 57,30 Euro mit 0,35 – 0,36 Euro gehandelt.

Kann die Bayer-Aktie auf 61 Euro zulegen, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls – unter der Voraussetzung, dass der Aktienkurs zuvor nicht auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 0,69 Euro (+92 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 52,094 Euro

Der UBS-Open End Turbo-Call auf die Bayer-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 52,094 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000UK99JZ2, wurde beim Aktienkurs von 57,30 Euro mit 0,54 – 0,55 Euro taxiert.

Bei einem Kursanstieg der Bayer-Aktie auf 61 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 0,89 Euro (+62 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Bayer-Aktien oder von Hebelprodukten auf Bayer-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek